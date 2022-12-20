Рубцовчанин украл женскую сумочку и доказывал росгвардейцам, что это его косметичка

Накануне вечером мужчина похитил сумочку в ночном клубе

20 декабря 2022, 15:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае правоохранители оперативно задержали мужчину, укравшего дамскую сумочку у местной жительницы, сообщает Управление Росгвардии по региону.

Житель Рубцовска ранним утром в одном из магазинов устроил скандал. Сотрудники торговой точки вызвали правоохранителей. В ходе разбирательства росгвардейцы обратили внимание на то, что у мужчины женская сумка.

«На вопрос о принадлежности аксессуара нетрезвый мужчина ответил, что это его личная вещь. Однако при осмотре содержимого сумки оказалось, что в ней находятся два мобильных телефона, косметичка, банковские карты и документы на женское имя», — рассказали в ведомстве.

Рубцовчанина доставили в дежурную часть отдела полиции, где его опознала жительница города, пришедшая писать заявление о краже. Выяснилось, что накануне вечером она отдыхала в ночном клубе и оставила личные вещи без присмотра, чем воспользовался злоумышленник.