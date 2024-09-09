Барнаульцы бесплатно смогут провериться на ВИЧ

Процедура бесплатная и анонимная

09 сентября 2024, 07:14, ИА Амител

Врач / Фото: pxhere.com/ru/photo/917211

В Барнауле с 9 по 13 сентября будут проводиться бесплатные экспресс-тестирования на ВИЧ. Проверить свой статус можно анонимно.

Пройти тестирование можно будет с 08:30 до 15:50 в Алтайском краевом центре по борьбе со СПИДом по адресу: 5-я Западная, 62, кабинет № 117.

Процедура проводится бесплатно и анонимно, сообщает "Вечерний Барнаул".