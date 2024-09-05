Жители Алтайского края стали чаще болеть ОРВИ и ковидом

Эксперт ожидает пик подъема заболеваемости вирусными заболеваниями к декабрю

05 сентября 2024, 21:35, ИА Амител

Коронавирус увеличенный / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае начался сезонный рост вирусных заболеваний, пишет НГС22 со ссылкой на главного внештатного эпидемиолога региона Ирину Переладову. По ее прогнозу, пик подъема заболеваемости в регионе ожидается в декабре.

Сейчас отмечается рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Если за неделю летом было всего 10-12 случаев коронавируса на Алтай, причем в легкой степени тяжести, то сейчас ежедневно регистрируется около 10, причем некоторые пациенты поступают в состоянии средней тяжести.

Новый штамм ковида FLiRT, по оценке ученых, пришел в Россию еще в мае этого года. Однако этот вариант опасен не более чем другие. Переладова отмечает, что жителям Алтайского края его тем более бояться не стоит: в регион он еще не пришел.