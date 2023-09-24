Барнаульцы бесплатно смогут увидеть концерт с Константином Хабенским
Мероприятие состоится в Алтайской филармонии
24 сентября 2023, 19:30, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Жителям Барнаула бесплатно покажут концерт с участием "Солистов Москвы" и Константина Хабенского. Об этом сообщает "КП на Алтае".
Само мероприятие состоялось в Москве 9 июня. Дирижировал Юрий Башмет, за фортепиано сидели Ксения Башмет и Анна Кривенко. Также участие в программе принял известный российский актер и режиссер Константин Хабенский.
В Барнауле покажут запись концерта. Увидеть ее можно будет совершенно бесплатно в Алтайской филармонии.
Начало мероприятия запланировано на 15:00 в понедельник, 25 сентября.
20:50:23 24-09-2023
Это обязательно?
21:04:02 24-09-2023
становится стыдно за Алтайский край после таких новостей.....
23:21:17 24-09-2023
Запись?! Наверное будет сногсшибательная лазерная 5D трансляция с полным эффектом присутствия? Или зачем?
07:54:46 25-09-2023
Можно, я не пойду?
11:12:51 25-09-2023
Гость (07:54:46 25-09-2023) Можно, я не пойду?... Да не ходи, конечно, глупые в филармонию не ходят и без них народ собирается
12:49:01 25-09-2023
Гость (11:12:51 25-09-2023) Да не ходи, конечно, глупые в филармонию не ходят и б... Видимо эстет отписался!