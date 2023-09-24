Барнаульцы бесплатно смогут увидеть концерт с Константином Хабенским

Мероприятие состоится в Алтайской филармонии

24 сентября 2023, 19:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жителям Барнаула бесплатно покажут концерт с участием "Солистов Москвы" и Константина Хабенского. Об этом сообщает "КП на Алтае".

Само мероприятие состоялось в Москве 9 июня. Дирижировал Юрий Башмет, за фортепиано сидели Ксения Башмет и Анна Кривенко. Также участие в программе принял известный российский актер и режиссер Константин Хабенский.

В Барнауле покажут запись концерта. Увидеть ее можно будет совершенно бесплатно в Алтайской филармонии.

Начало мероприятия запланировано на 15:00 в понедельник, 25 сентября.