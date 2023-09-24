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Барнаульцы бесплатно смогут увидеть концерт с Константином Хабенским

Мероприятие состоится в Алтайской филармонии

24 сентября 2023, 19:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Жителям Барнаула бесплатно покажут концерт с участием "Солистов Москвы" и Константина Хабенского. Об этом сообщает "КП на Алтае".

Само мероприятие состоялось в Москве 9 июня. Дирижировал Юрий Башмет, за фортепиано сидели Ксения Башмет и Анна Кривенко. Также участие в программе принял известный российский актер и режиссер Константин Хабенский.

В Барнауле покажут запись концерта. Увидеть ее можно будет совершенно бесплатно в Алтайской филармонии.

Начало мероприятия запланировано на 15:00 в понедельник, 25 сентября. 

Барнаул музыка

Комментарии 6

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Гость

20:50:23 24-09-2023

Это обязательно?

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Гость

21:04:02 24-09-2023

становится стыдно за Алтайский край после таких новостей.....

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Гость

23:21:17 24-09-2023

Запись?! Наверное будет сногсшибательная лазерная 5D трансляция с полным эффектом присутствия? Или зачем?

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Гость

07:54:46 25-09-2023

Можно, я не пойду?

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Гость

11:12:51 25-09-2023

Гость (07:54:46 25-09-2023) Можно, я не пойду?... Да не ходи, конечно, глупые в филармонию не ходят и без них народ собирается

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Гость

12:49:01 25-09-2023

Гость (11:12:51 25-09-2023) Да не ходи, конечно, глупые в филармонию не ходят и б... Видимо эстет отписался!

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