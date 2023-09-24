Выступавшая в Барнауле Ольга Кормухина обвинила Полину Гагарину в краже музыки

По ее словам, исполнительница сплагиатила аранжировку для песни "Кукушка"

24 сентября 2023, 09:10, ИА Амител

Фото: vk.com/olgakormuhina

Певица Ольга Кормухина, ранее выступавшая в Барнауле, обвинила Полину Гагарину в краже аранжировки для песни "Кукушка". Об этом сообщает портал chita.ru.

Этой композицией Кормухина завершала свое выступление на фестивале "Наш путь" в Чите. Перед тем как начать петь, она заявила, что сделала со своими музыкантами новую аранжировку для песни Виктора Цоя, но песня, по ее словам, почему-то пропала из всех эфиров, а в 2015 году вернулась, но в исполнении Гагариной. Кормухина заявила, что за кражу музыки ответственны Полина Гагарина и Меладзе (какой именно, она не уточнила).

Певица добавила, что доказать она ничего не может, но люди "знают".