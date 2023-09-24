Выступавшая в Барнауле Ольга Кормухина обвинила Полину Гагарину в краже музыки
По ее словам, исполнительница сплагиатила аранжировку для песни "Кукушка"
24 сентября 2023, 09:10, ИА Амител
Певица Ольга Кормухина, ранее выступавшая в Барнауле, обвинила Полину Гагарину в краже аранжировки для песни "Кукушка". Об этом сообщает портал chita.ru.
Этой композицией Кормухина завершала свое выступление на фестивале "Наш путь" в Чите. Перед тем как начать петь, она заявила, что сделала со своими музыкантами новую аранжировку для песни Виктора Цоя, но песня, по ее словам, почему-то пропала из всех эфиров, а в 2015 году вернулась, но в исполнении Гагариной. Кормухина заявила, что за кражу музыки ответственны Полина Гагарина и Меладзе (какой именно, она не уточнила).
Певица добавила, что доказать она ничего не может, но люди "знают".
09:35:12 24-09-2023
Очередную бабушку обакрали
10:55:41 24-09-2023
Суд проиграла, на сколько известно. Что же теперь без доказательств об этом говорить? Можно за клевету привлечь.
11:31:56 24-09-2023
Кормухина крутая и Белов ее тоже красавчик) Спасибо за великолепный концерт!
11:50:57 24-09-2023
Пусть радуется, что пианино не утащили.
13:03:45 24-09-2023
Свою песню напиши, тогда и сможешь обвинять в плагиате
08:27:56 25-09-2023
странное дело судиться за авторство песни, которая не принадлежит ни той, ни другой. Аранжировка не есть авторство на музыку.
10:58:21 25-09-2023
Гость (11:50:57 24-09-2023) Пусть радуется, что пианино не утащили.... "-а пианино где? - дал послушать..."