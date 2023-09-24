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Выступавшая в Барнауле Ольга Кормухина обвинила Полину Гагарину в краже музыки

По ее словам, исполнительница сплагиатила аранжировку для песни "Кукушка"

24 сентября 2023, 09:10, ИА Амител

Фото: vk.com/olgakormuhina
Фото: vk.com/olgakormuhina

Певица Ольга Кормухина, ранее выступавшая в Барнауле, обвинила Полину Гагарину в краже аранжировки для песни "Кукушка". Об этом сообщает портал chita.ru.

Этой композицией Кормухина завершала свое выступление на фестивале "Наш путь" в Чите. Перед тем как начать петь, она заявила, что сделала со своими музыкантами новую аранжировку для песни Виктора Цоя, но песня, по ее словам, почему-то пропала из всех эфиров, а в 2015 году вернулась, но в исполнении Гагариной. Кормухина заявила, что за кражу музыки ответственны Полина Гагарина и Меладзе (какой именно, она не уточнила).

Певица добавила, что доказать она ничего не может, но люди "знают".

культура музыка

Комментарии 7

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Гость

09:35:12 24-09-2023

Очередную бабушку обакрали

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Гость

10:55:41 24-09-2023

Суд проиграла, на сколько известно. Что же теперь без доказательств об этом говорить? Можно за клевету привлечь.

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Элен без ребят

11:31:56 24-09-2023

Кормухина крутая и Белов ее тоже красавчик) Спасибо за великолепный концерт!

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Гость

11:50:57 24-09-2023

Пусть радуется, что пианино не утащили.

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Гость

13:03:45 24-09-2023

Свою песню напиши, тогда и сможешь обвинять в плагиате

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Гость

08:27:56 25-09-2023

странное дело судиться за авторство песни, которая не принадлежит ни той, ни другой. Аранжировка не есть авторство на музыку.

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Гость

10:58:21 25-09-2023

Гость (11:50:57 24-09-2023) Пусть радуется, что пианино не утащили.... "-а пианино где? - дал послушать..."

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