В Новосибирске жителям больше нравится мак энд чиз, а в Томске – шаурма

01 января 2025, 18:00, ИА Амител

Манты / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле самой популярной кухней в 2024 году стала американская, впрочем, как и почти по всей стране, при этом характерной в городе можно назвать казахскую кухню. Такие результаты указаны в исследовании сервиса "Яндекс Еда".

Чаще всего в Барнауле покупали бургеры: доля заказов с этим блюдом составляет 25%. Закуски из картофеля – 19%, салаты – 17%, закуски из курицы – 17%, супы – 16%.

Однако такая ситуация характерна практически для всех городов. Но есть среди жителей Барнаула и такие любимые блюда, которые выделяются на фоне общего числа заказов.

"В Иркутске, Барнауле и Омске особенной популярностью пользуются манты и буузы: блюда из мяса и теста, похожие на пельмени и хинкали", – говорится в исследовании.

В Барнауле доля заказов мантов в 5,7а раза выше, чем средняя по всем городам. На втором месте – лагман, его брали в 4,6 раза чаще. Далее идут пельмени (2,9), блины (2,8) и кебабы (2,0).

В исследовании также отмечается, что если посмотреть на кухни разных стран, представленных в ресторанах, можно также увидеть определенные географические закономерности.

"В близких к Казахстану Омске и Барнауле кухня этой страны самая характерная", – выяснили аналитики.

Доля заказов с блюдами казахской кухни в Барнауле в 4,0 раза выше, чем средняя по всем городам. Далее идут: узбекская (2,9), русская (2,1), украинская (2,1) и восточная (1,9) кухни.

При этом еда в каждом четвертом заказе из американской кухни (25%). Также в Барнауле популярны: домашняя (23%), русская (12%), японская (12%) и европейская (11%) кухни.