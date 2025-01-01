Барнаульцы часто заказывали манты в 2024 году и очень любили казахскую кухню
В Новосибирске жителям больше нравится мак энд чиз, а в Томске – шаурма
01 января 2025, 18:00, ИА Амител
В Барнауле самой популярной кухней в 2024 году стала американская, впрочем, как и почти по всей стране, при этом характерной в городе можно назвать казахскую кухню. Такие результаты указаны в исследовании сервиса "Яндекс Еда".
Чаще всего в Барнауле покупали бургеры: доля заказов с этим блюдом составляет 25%. Закуски из картофеля – 19%, салаты – 17%, закуски из курицы – 17%, супы – 16%.
Однако такая ситуация характерна практически для всех городов. Но есть среди жителей Барнаула и такие любимые блюда, которые выделяются на фоне общего числа заказов.
"В Иркутске, Барнауле и Омске особенной популярностью пользуются манты и буузы: блюда из мяса и теста, похожие на пельмени и хинкали", – говорится в исследовании.
В Барнауле доля заказов мантов в 5,7а раза выше, чем средняя по всем городам. На втором месте – лагман, его брали в 4,6 раза чаще. Далее идут пельмени (2,9), блины (2,8) и кебабы (2,0).
В исследовании также отмечается, что если посмотреть на кухни разных стран, представленных в ресторанах, можно также увидеть определенные географические закономерности.
"В близких к Казахстану Омске и Барнауле кухня этой страны самая характерная", – выяснили аналитики.
Доля заказов с блюдами казахской кухни в Барнауле в 4,0 раза выше, чем средняя по всем городам. Далее идут: узбекская (2,9), русская (2,1), украинская (2,1) и восточная (1,9) кухни.
При этом еда в каждом четвертом заказе из американской кухни (25%). Также в Барнауле популярны: домашняя (23%), русская (12%), японская (12%) и европейская (11%) кухни.
11:30:52 02-01-2025
Речь идет только заказы Яндекс.Еды.
По хорошему Самокат и остмльрые тоже бы должны поделиться такой статистикой, чтобы была хоть кааая-то картина перед глазами