В "Росводоканал Барнаул" прокомментировали оплату задолженности в случае увеличения госпошлины

25 июля 2024, 12:10, ИА Амител

Кран. Вода. Мытье рук / Фото: freepik.com

С сентября 2024 года в России планируют существенное увеличение госпошлины за подачу исков в суд. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму. В барнаульском водоканале рассказали, как это повлияет на потребителей, имеющих задолженность за коммунальные услуги.

Что изменится?

В случае принятия законопроекта, размер госпошлины при взыскании задолженности через суд возрастет с 200 до 5000 руб. Это может привести к значительному увеличению расходов для должников.

Сколько придется платить?

Предположим, у жителя Барнаула образовалась задолженность за водоснабжение и водоотведение в размере 1000 руб. Если он не погасит ее до вступления изменений в силу, то после судебного взыскания сумма долга увеличится до 6000 руб.

"Для должников взыскание задолженности в судебном порядке станет значительно дороже. Помимо увеличения суммы задолженности, приставы вправе применить ряд мер, таких как объявление должника в розыск, арест и изъятие имущества, взыскание денег с банковских счетов или продажа автомобиля или квартиры, ограничение выезда за границу", – отмечает коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев.

И что делать?

В водоканале призывают горожан:

проверить наличие задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения;

погасить существующую задолженность, если она есть;

своевременно оплачивать коммунальные счета в дальнейшем.

Как узнать о долгах?

Жители Барнаула могут задать вопросы по телефону центра обслуживания абонентов "Росводоканал Барнаул": 8 (3852) 500-101 с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. Также можно направить документы или заявления на электронную почту office_brn@rosvodokanal.ru.

Как оплатить услуги водоканала без комиссии?

Доступны способы оплаты через:

Пункт приема платежей и личный кабинет системы "Город". Приложение "Сбербанк-онлайн" (раздел "Оплата ЖКХ" с возможностью выбора разовой оплаты или автоплатежа). Личный кабинет ГИС ЖКХ. Кассу центра обслуживания абонентов барнаульского водоканала (пр. Калинина, 116) по предварительной записи по телефону 500-101. Личный кабинет для физлиц на официальном сайте предприятия. Мобильное приложение "РВК.Услуги".

"Росводоканал Барнаул" призывает абонентов во избежание увеличения долга погасить имеющуюся задолженность в ближайшее время.