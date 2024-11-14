Барнаульцы ходят на работу больными, чтобы не получать копейки на больничном

Так поступают 65% опрошенных

14 ноября 2024, 15:20, ИА Амител

Больные люди на работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В Барнауле 65% трудоустроенных жителей города заявили, что ходят на работу, будучи нездоровыми, чтобы не брать больничный, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

"В семи из десяти компаний доплаты сверх выплат по листкам временной нетрудоспособности не практикуются. До среднего заработка доплачивают 2% компаний, еще по 7% предприятий – до оклада или до фактического заработка. Лишь одна из десяти компаний решение о дополнительных выплатах принимает в индивидуальном порядке", – говорится в исследовании.

Барнаульцы в возрасте до 34 лет чаще принимают решение работать с недомоганием, чем те, кто старше (73% против 59% среди тех, кому более 45 лет).

Значительно чаще идут на работу, несмотря на болезнь, те, у кого зарплата меньше (82% зарабатывающих до 50 тыс. рублей против 55% опрошенных с доходом более 100 тыс. рублей).

"Барнаульцы с зарплатой выше среднего чаще договариваются с работодателем о возможности на время болезни работать из дома, потому что брать больничный лист им невыгодно", – выяснили социологи.

Опрос проведен с 2 по 13 ноября 2024 года среди представителей компаний и экономически активных жителей Барнаула.