Барнаульцы ходят на работу больными, чтобы не получать копейки на больничном
Так поступают 65% опрошенных
14 ноября 2024, 15:20, ИА Амител
В Барнауле 65% трудоустроенных жителей города заявили, что ходят на работу, будучи нездоровыми, чтобы не брать больничный, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.
"В семи из десяти компаний доплаты сверх выплат по листкам временной нетрудоспособности не практикуются. До среднего заработка доплачивают 2% компаний, еще по 7% предприятий – до оклада или до фактического заработка. Лишь одна из десяти компаний решение о дополнительных выплатах принимает в индивидуальном порядке", – говорится в исследовании.
Барнаульцы в возрасте до 34 лет чаще принимают решение работать с недомоганием, чем те, кто старше (73% против 59% среди тех, кому более 45 лет).
Значительно чаще идут на работу, несмотря на болезнь, те, у кого зарплата меньше (82% зарабатывающих до 50 тыс. рублей против 55% опрошенных с доходом более 100 тыс. рублей).
"Барнаульцы с зарплатой выше среднего чаще договариваются с работодателем о возможности на время болезни работать из дома, потому что брать больничный лист им невыгодно", – выяснили социологи.
Опрос проведен с 2 по 13 ноября 2024 года среди представителей компаний и экономически активных жителей Барнаула.
15:47:13 14-11-2024
ну так зарплата куратора класса 45 000 а на больничном 22, минимвлка
16:28:03 14-11-2024
Вот и у нас все больные ходят на работу и всей толпой болеем
18:28:31 14-11-2024
а чего хотели то? так, специально и сделано что бы болеть было не выгодно, а если сходил на больничный пару раз в году на в следующем году, больничный будет совсем копейки так как он не входит в средняю зарплату, все продумано, и к тому же еще и 13% налога сдирают.
20:21:33 14-11-2024
Труд освобождает.
Arbeiten!