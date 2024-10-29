НОВОСТИОбщество

Барнаульцы рассказали, как над ними "издевается" начальство

Женщины чаще мужчин делятся историями о неподобающем отношении к ним руководства

29 октября 2024, 16:10, ИА Амител

Начальник и коллектив / Фото: изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E
Начальник и коллектив / Фото: изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E

В Барнауле 45% жителей с опытом работы винят руководство в абьюзе, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"Чаще всего проявлениями абьюза называли различные нарушения трудового законодательства, в частности – сверхурочную работу, труд в выходные и праздники, непрофильные обязанности. Об этом рассказали трое из десяти опрошенных", – говорится в исследовании.

Барнаульцы отмечали, что из-за нехватки рабочего персонала им приходилось выполнять работу за двоих, а также задерживаться до часу или трех ночи, так как объем работы был просто огромен.

На что еще пожаловались работники из Барнаула:

  • 18% приходилось выслушивать оскорбления;
  • 17% сталкивались с публичной критикой;
  • 14% испытывали психологическое давление;
  • 13% вынуждены были выслушивать грубости;
  • 9% терпели самодурство или высокомерие.

Что касается отношений внутри коллектива, то сослуживцев в абьюзивном поведении винят 38% опрошенных.

"Им приходилось сталкиваться в коллективах с психологическим давлением (17%), сплетнями (13%), публичной критикой (10%) и необоснованными придирками (9%)", – выяснили социологи.

Отмечается, что женщины чаще мужчин рассказывают истории о неподобающем отношении к ним руководства и коллег.

Опрос проведен с 18 по 25 октября среди экономически активных граждан с опытом работы из Барнаула.

Начальник хвалит сотрудника / Фото сгенерировано нейросетью DALL-E

Почти половина барнаульцев нуждается в похвале от руководства

Что касается критики, то она мотивирует только 8% опрошенных
НОВОСТИОбщество
Барнаул Работа опросы

Комментарии 14

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Гость

17:34:13 29-10-2024

Променяли завоёванный предками социализм на капиталистический "рай" - так, обмишурившись, не скулите...

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Гость

08:56:26 30-10-2024

Гость (17:34:13 29-10-2024) Променяли завоёванный предками социализм на капиталистически... При социализме не было начальников - самодуров по вашему?

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Влад

19:31:59 29-10-2024

А по русски нельзя определение было подобрать? А вообще странно, что люди жалуются на кого-то, во всех своих бедах винить нужно, только себя, потому что терпение это самое худшая черта человека. Простая истина, не работодатель нам платит деньги, а мы ему приносим прибыль, а уже потом он нам с неё платит копейки.

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гость

20:10:34 29-10-2024

Влад (19:31:59 29-10-2024) А по русски нельзя определение было подобрать? А вообще стра... Работодателю не пробовали это втолковать?

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Гость

20:24:28 29-10-2024

Влад (19:31:59 29-10-2024) А по русски нельзя определение было подобрать? А вообще стра... красиво и правда молодец!!!

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Гость

09:09:01 30-10-2024

Влад (19:31:59 29-10-2024) А по русски нельзя определение было подобрать? А вообще стра... потому что слово работник от слова раб... Раньше рабовладельцы бегали за рабами и заставляли их работать. Потом придумали схему чтобы рабы за ними стали бегать и самостоятельно работать! "Капитализм? Не думаю!"

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Гость

09:09:38 30-10-2024

А у нас замечательный руководитель! Вежливый, сдержанный, подтянутый и спортивный, без вредных привычек , всегда готов выслушать и пойти на компромисс.

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Гость

12:12:13 30-10-2024

У меня 15 лет был прекрасный начальник. Уходил в запой на 1-6 месяцев. Валялся на работе бухой постоянно. Никто на него внимание не обращал. Даже его жена наша коллега выгоняла его из дома, а он в кабинете общем ночевал. Бухгалтер она же техничка за шиворот его таскала, чтобы не мешал пол мыть. Материла его всяко. Ему наплевать было. Работа в самом центре Барнаула. Все это видели и ржали. Когда не пил клиентов у него море было.

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Гость

12:22:24 30-10-2024

В СССР когда приходил новый работник на вышестоящую должность обычно спрашивали кто он имея ввиду его достижения ранее и умения работать, сейчас спрашивают чей он ( его умения и умишко не имеет значение) В это главная проблема.

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Гость

12:53:10 30-10-2024

Гость (12:22:24 30-10-2024) В СССР когда приходил новый работник на вышестоящую должност... в СССР блата было еще больше, и очереди в магазинах на несколько часов, особенно в Барнауле, чтобы купить зеленые бананы или апельсины

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Гость

21:36:24 14-11-2024

Гость (12:53:10 30-10-2024) в СССР блата было еще больше, и очереди в магазинах на неско... Вы с какого года рождения? В СССР хороший токарь мог заработать больше директора. Да вся ЗП белая.
Очереди и блат был, да.

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гость

21:38:59 14-11-2024

Гость (12:22:24 30-10-2024) В СССР когда приходил новый работник на вышестоящую должност... В СССР работник обычно вырастал из своего коллектива на вышестоящую должность, и спрашивать не надо было его и так все знали. Ну так для информации вам.

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Гость

13:15:13 30-10-2024

Вот возьмем например учреждение бюджетное, со штатом 100 человек, 90% - подхалимы и руководителю готовы расцеловать все места. Остальные либо молчат, либо увольняются.

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Татьяна

17:08:37 31-10-2024

Работодатели еще терпимо,но вот коллектив!Попадется одна две змеищи и все капец работе.Особенно когда человек только устроился.Очень ужасная обстановка в женских коллективах.Я женщина,но я никогда не позволю себе оскорбительных слов в адрес других.Женщины !Да будьте вы женщинами,а не хабалками с верными пальцами.И еще.Норма!!!Надо все бегом,молниеносно делать!С первого часа работы! Подстраиваться под одну бешеную!

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