Барнаульцы рассказали, как над ними "издевается" начальство

Женщины чаще мужчин делятся историями о неподобающем отношении к ним руководства

29 октября 2024, 16:10, ИА Амител

Начальник и коллектив / Фото: изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E

В Барнауле 45% жителей с опытом работы винят руководство в абьюзе, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"Чаще всего проявлениями абьюза называли различные нарушения трудового законодательства, в частности – сверхурочную работу, труд в выходные и праздники, непрофильные обязанности. Об этом рассказали трое из десяти опрошенных", – говорится в исследовании.

Барнаульцы отмечали, что из-за нехватки рабочего персонала им приходилось выполнять работу за двоих, а также задерживаться до часу или трех ночи, так как объем работы был просто огромен.

На что еще пожаловались работники из Барнаула:

18% приходилось выслушивать оскорбления;

17% сталкивались с публичной критикой;

14% испытывали психологическое давление;

13% вынуждены были выслушивать грубости;

9% терпели самодурство или высокомерие.

Что касается отношений внутри коллектива, то сослуживцев в абьюзивном поведении винят 38% опрошенных.

"Им приходилось сталкиваться в коллективах с психологическим давлением (17%), сплетнями (13%), публичной критикой (10%) и необоснованными придирками (9%)", – выяснили социологи.

Отмечается, что женщины чаще мужчин рассказывают истории о неподобающем отношении к ним руководства и коллег.

Опрос проведен с 18 по 25 октября среди экономически активных граждан с опытом работы из Барнаула.