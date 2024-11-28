Барнаульцы хотят наказать виновных в смерти родственника в одной из городских больниц
По словам семьи погибшего, его просили забрать из приемного покоя
28 ноября 2024, 16:50, ИА Амител
Семья из Барнаула хочет добиться наказания виновных в смерти родственника. Об этом сообщает Barnaul 22.
По словам близких, 26-летнему Василию Геннадьевичу Ткаченко стало плохо в ночь на 20 июня 2024 года. Ему вызвали скорую помощь, которая увезла его в лор-отделение городской больницы. До этого, как утверждает семья, в поликлинике у него диагностировали гайморит.
"В скорую он уходил сам, своими ногами", – говорят родственники умершего.
Также семья утверждает, что спустя полтора-два часа из приемного отделения позвонили с просьбой забрать Василия из-за неадекватного поведения, а также порекомендовали ехать утром в больницу на ул. Ляпидевского.
"За Василием приехала его мама, которая ужаснулась состоянию сына: он не мог самостоятельно передвигаться. До такси буквально несли на руках. В бумаге об оказании помощи в приемном покое указан диагноз ОРВИ, также указано, что взяли пункцию, чтобы проверить наличие гайморита", – рассказывают близкие.
Дома, со слов родных, у больного была высокая температура, которую не могли сбить, а также текла кровь из носа.
"Утром 20 июня снова вызвали скорую, которая не стала госпитализировать. На тот момент Василий самостоятельно уже не мог подняться с кровати. Состояние было, на наш взгляд, крайне тяжелым. В начале десятого утра вызвали еще одну скорую, которая не смогла реанимировать Василия, а лишь зафиксировала смерть", – рассказали близкие погибшего.
После смерти Василия возбудили уголовное дело. Родственники утверждают: результаты вскрытия показали, что мужчина умер от отека головного мозга. А в черепной коробке обнаружили гной, попавший туда вследствие механического повреждения.
Также семья рассказала, что после взятия пункции Василия должны были оставить под наблюдением не менее чем на 12 часов. Однако родственников, с их слов, попросили забрать его домой.
"Очень много вопросов, но ответов не могут нам дать. В возбуждении уголовного дела отказали в сентябре 2024 года. На данный момент назначены дополнительные проверки. Следователи ссылаются на слова врача. Мы предполагаем, что не были запрошены записи с камер, не опрошены свидетели, которые видели состояние Василия. Как родные, мы просто хотим, чтобы возможные виновные были наказаны. Это не вернет нам сына, мужа, брата, отца, но, может, убережет следующих пациентов", – написала участница сообщества.
17:17:44 28-11-2024
Ужас.
17:50:53 28-11-2024
Ничего себе полечили гайморит
18:47:52 28-11-2024
ужас, но настоящий УЖАС еще впереди. Когда уйдет весь старый состав врачей.
20:24:14 28-11-2024
Возможно, был уже сепсис, заражение крови. У нас так родственник умер от заражения крови из-за больного зуба. В пятницу вечером в райцентре сказали, мол, стоматолог уже ушел, полощите с солью, пейте обезбаливающее, приходите в понедельник. А в понедельник уже температура под 40, потеря сознания, и вскоре смерть. Парню было 21.
08:37:53 29-11-2024
Пока Попов у руля порядка не будет в нашем здравоохранении!
13:47:18 29-11-2024
Гость (08:37:53 29-11-2024) Пока Попов у руля порядка не будет в нашем здравоохранении! ... берите выше, мелко плаваете