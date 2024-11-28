Барнаульцы хотят наказать виновных в смерти родственника в одной из городских больниц

По словам семьи погибшего, его просили забрать из приемного покоя

28 ноября 2024, 16:50, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Семья из Барнаула хочет добиться наказания виновных в смерти родственника. Об этом сообщает Barnaul 22.

По словам близких, 26-летнему Василию Геннадьевичу Ткаченко стало плохо в ночь на 20 июня 2024 года. Ему вызвали скорую помощь, которая увезла его в лор-отделение городской больницы. До этого, как утверждает семья, в поликлинике у него диагностировали гайморит.

"В скорую он уходил сам, своими ногами", – говорят родственники умершего.

Также семья утверждает, что спустя полтора-два часа из приемного отделения позвонили с просьбой забрать Василия из-за неадекватного поведения, а также порекомендовали ехать утром в больницу на ул. Ляпидевского.

"За Василием приехала его мама, которая ужаснулась состоянию сына: он не мог самостоятельно передвигаться. До такси буквально несли на руках. В бумаге об оказании помощи в приемном покое указан диагноз ОРВИ, также указано, что взяли пункцию, чтобы проверить наличие гайморита", – рассказывают близкие.

Дома, со слов родных, у больного была высокая температура, которую не могли сбить, а также текла кровь из носа.

"Утром 20 июня снова вызвали скорую, которая не стала госпитализировать. На тот момент Василий самостоятельно уже не мог подняться с кровати. Состояние было, на наш взгляд, крайне тяжелым. В начале десятого утра вызвали еще одну скорую, которая не смогла реанимировать Василия, а лишь зафиксировала смерть", – рассказали близкие погибшего.

После смерти Василия возбудили уголовное дело. Родственники утверждают: результаты вскрытия показали, что мужчина умер от отека головного мозга. А в черепной коробке обнаружили гной, попавший туда вследствие механического повреждения.

Также семья рассказала, что после взятия пункции Василия должны были оставить под наблюдением не менее чем на 12 часов. Однако родственников, с их слов, попросили забрать его домой.