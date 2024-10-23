Бастрыкин потребовал доклад после смерти женщины в Волчихинской ЦРБ
Возбуждено уголовное дело
23 октября 2024, 09:30, ИА Амител
Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи женщине, которая умерла в Волчихинской ЦРБ Алтайского края.
Накануне дочь 47-летней погибшей рассказала, что ее мать госпитализировали с травмой головы. Однако из-за отсутствия необходимого оборудования диагностические мероприятия не провели и медпомощь не оказали. В итоге пациентку отправили домой в бессознательном состоянии. Позднее ее повторно доставили в реанимационное отделение, но там спустя сутки она скончалась.
Следователи по этому факту возбудили уголовное дело.
"Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Алтайскому краю Михаила Селюкова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", – сообщили в Информационном центре СКР.
10:32:22 23-10-2024
синька - яд
11:34:40 23-10-2024
синька не при чем
это не первый случай. Месяца два по моему как умер мужчина которому не оказали помощь на колывани - ударился головой на озере катаясь и еще тысяча таких вот дел. Это круговая порука и наказывать здесь надо многих особенно глав медиков по краю