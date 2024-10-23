Бастрыкин потребовал доклад после смерти женщины в Волчихинской ЦРБ

Возбуждено уголовное дело

23 октября 2024, 09:30, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи женщине, которая умерла в Волчихинской ЦРБ Алтайского края.

Накануне дочь 47-летней погибшей рассказала, что ее мать госпитализировали с травмой головы. Однако из-за отсутствия необходимого оборудования диагностические мероприятия не провели и медпомощь не оказали. В итоге пациентку отправили домой в бессознательном состоянии. Позднее ее повторно доставили в реанимационное отделение, но там спустя сутки она скончалась.

Следователи по этому факту возбудили уголовное дело.

"Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Алтайскому краю Михаила Селюкова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", – сообщили в Информационном центре СКР.