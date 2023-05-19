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Барнаульцы и жители края за несколько дней расхватали 6 тысяч саженцев кедра

Молодые деревья раздавали бесплатно

19 мая 2023, 16:01, ИА Амител

Молодые кедры в ожидании новых хозяев / Фото: "Планета Ку"
Молодые кедры в ожидании новых хозяев / Фото: "Планета Ку"

Всего за четыре дня в Барнауле бесплатно раздали 6 тысяч саженцев кедра. Акцию "Мы за кедрами" проводили в развлекательном комплексе "Планета Ку" в Борзовой Заимке. 

Как ранее amic.ru писал в своих соцсетях, раздачу анонсировали 15 мая. И уже 19 мая порталу сообщили, что все саженцы уехали к новым хозяевам. Приезжали за ними не только из Барнаула, но и из районов края, в том числе Шипуновского, Родинского, Романовского. И не только жители частного сектора, но и разные учреждения, в том числе и школы.

В "Планете Ку" пообещали повторить акцию и в следующем году, но раздать в три раза больше – уже 30 тыс. кедров.

Кстати, посадили деревья и на территории самого комплекса, теперь там растёт около 2 тыс. молодых деревьев. 

Комментарии 2

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Гость

21:43:48 19-05-2023

Хоть бы 100 штук прижилось. Любители халявы. Это вам не помидоры.

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гость

09:21:31 22-05-2023

отлично. деревья посадили, теперь постройки пусть сносят и валят оттуда

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