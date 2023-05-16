Это произошло во время концерта Ольги Бузовой

16 мая 2023, 11:25, ИА Амител

Концерт Ольги Бузовой в "Планете Ку" / Фото: Виктория Голубцова

Сразу несколько контролирующих ведомств проверили, как работает новая сцена в развлекательном комплексе "Планета Ку" в Борзовой Заимке. Как стало известно amic.ru, уровень шума замеряли прокуратура и Роспотребнадзор. В комплексе факт проверки подтвердили. И рассказали, что никаких нарушений не нашли.

"Эксперты замерили уровень шума во время концерта Ольги Бузовой 12 мая. Причём не только рядом со сценой, но и в домах местных жителей, в том числе и тех, которые жаловались на громкость. Более того, замеры проводились на максимуме звука. Ведомства установили, что звук в норме", – пояснили amic.ru в "Планете Ку".

О строительстве новой сцены ещё в апреле сообщил один из читателей портала. Он увидел, что на территории комплекса возводят новый объект и предположил, что это делается специально под поп-диву. Однако тогда в комплексе пояснили, что сцену будут использовать и для других артистов, которые этим летом выступают в "Планете Ку". Причём её сразу сделали со звукоотражающими элементами и специальным куполом.

Ольга Бузова выступала в краевой столице в минувшую пятницу, в этот вечер соцсети барнаульцев пестрили постами и сторис с концерта. Позже певица показала уже в своих соцсетях, как покидает город на вертолёте. Перед этим она провела фотосессию с цветами.