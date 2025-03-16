Барнаульцы купили на продовольственных ярмарках выходного дня продукты на 3,1 млн рублей
Спрос был заметен на мясо, полуфабрикаты, рыбу
16 марта 2025, 16:25, ИА Амител
В Барнауле в минувшую субботу, 15 марта, прошли традиционные ярмарки выходного дня. Как сообщает пресс-центр мэрии, на них жители накупили продуктов на 3,1 млн рублей.
Торговля велась на шести площадках. Цены на ярмарках оказались существенно ниже, чем в сетевых магазинах (в среднем на 15,9%) и на стационарных городских ярмарках (на 21,4%). Такая ситуация обусловлена участием фермерских хозяйств, производителей и оптовых поставщиков, которые предлагают более низкие цены.
Чаще всего барнаульцы покупали мясо и мясные полуфабрикаты. Кроме того, большим спросом пользовались свежемороженая и готовая рыба, колбасные изделия и копчености.
Следующие ярмарки пройдут уже 22 марта. Для них выделили пять площадок в разных районах города.
17:02:25 16-03-2025
Откуда такая точность в выручке
Все платежи шли через ККМ?
23:08:36 16-03-2025
Гость (17:02:25 16-03-2025) Откуда такая точность в выручкеВсе платежи шли через ККМ... Мэрия и не такое проводила
22:27:15 16-03-2025
Цветовая гамма палаток - ну чисто Республика Алтай.
Совпадение? Не.