Барнаульцы купили на продовольственных ярмарках выходного дня продукты на 3,1 млн рублей

Спрос был заметен на мясо, полуфабрикаты, рыбу

16 марта 2025, 16:25, ИА Амител

В Барнауле в минувшую субботу, 15 марта, прошли традиционные ярмарки выходного дня. Как сообщает пресс-центр мэрии, на них жители накупили продуктов на 3,1 млн рублей.

Торговля велась на шести площадках. Цены на ярмарках оказались существенно ниже, чем в сетевых магазинах (в среднем на 15,9%) и на стационарных городских ярмарках (на 21,4%). Такая ситуация обусловлена участием фермерских хозяйств, производителей и оптовых поставщиков, которые предлагают более низкие цены.

Чаще всего барнаульцы покупали мясо и мясные полуфабрикаты. Кроме того, большим спросом пользовались свежемороженая и готовая рыба, колбасные изделия и копчености.

Следующие ярмарки пройдут уже 22 марта. Для них выделили пять площадок в разных районах города.