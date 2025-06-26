Барнаульцы переходят на автоматическое регулирование отопления
Экономия достигает 30%
26 июня 2025, 15:00, ИА Амител
В многоквартирных домах Барнаула продолжается установка погодозависимого оборудования для регулирования отопления. Технология позволяет снизить расходы на тепло на треть и устранить проблему перегрева квартир в теплую погоду. Об особенностях технологии рассказали в пресс-службе мэрии.
Сколько домов уже оборудовали такой системой?
Заместитель председателя и главный инженер комитета жилищно-коммунального хозяйства Барнаула Виталий Ростов сообщил, что с 2019 года такие системы появились более чем в сотне многоквартирных домов.
"На сегодняшний день такое оборудование возможно установить за счет средств собственников помещений, накопленных на капремонт. Собственники помещений в доме совместно с управляющей организацией могут провести общее собрание и принять решение об установке погодозависимого оборудования, и определить источник финансирования", — объяснил Виталий Ростов.
В чем преимущества для жильцов?
Председатель совета многоэтажного дома № 32 по улице Шумакова Наталья Сиркина рассказала, что благодаря установке погодозависимого оборудования экономия на отоплении у жильцов составляет более 30%. "И на протяжении всего года в доме поддерживается комфортная температура", — уточнила она.
Погодозависимое оборудование также позволяет с большим комфортом переносить потепление на улице. Так, жители дома по ул. Солнечная Поляна, 35, ранее часто жаловались на жару в квартирах, когда за окном становилось тепло. Из-за этого слесарю приходилось вручную регулировать отопление в доме, а это не очень удобно, если температура воздуха на улице меняется часто.
"В 2019 году в доме установили автоматизированной узел управления системой отопления. Жители экономят по оплате за отопление на 30%, экономия по расходу теплоэнергии более чем на 21%", – указала главный бухгалтер ТСЖ "Солнечна Поляна 35" Валентина Гордиенко.
Как работает погодозависимое оборудование?
Главный инженер компании "Центр жилищно-коммунального развития" Александр Решетов объяснил, как устроен принцип работы автоматизированного узла управления системой отопления.
"На фасаде дома установлен датчик температуры, который с определённым интервалом времени замеряет температуру наружного воздуха и предает данные на контроллер. Оттуда идет команда на клапан, который увеличивает или уменьшает подачу теплоносителя. В результате получается экономия тепловой энергии и соответственно оплаты за нее" — рассказал специалист.
15:08:14 26-06-2025
да повышение тарифов все равно не даст сэкономить
13:12:09 30-06-2025
Гость (15:08:14 26-06-2025) да повышение тарифов все равно не даст сэкономить... При любом изменении цены позволит сэкономить, что к чему вообще повышение тарифов приплёл
15:23:46 26-06-2025
Чем вы гордитесь? ТемЮ что во всём мире давно используется? А вот ещё вам на лопате накину- все современные котлы в коттеджных посёлках оборудованы такими датчиками, которые следят за температурой в помещении, что, согласитесь, важнее, чем температура снаружи... И это-копеечная технология!
09:44:30 27-06-2025
Гость (15:23:46 26-06-2025) Чем вы гордитесь? ТемЮ что во всём мире давно используется? ... давно стоит. уж и не помню сколько...
15:29:05 26-06-2025
да в домах гнилые коммуникации. Какое еще оборудование? Его надо обслуживать, а за обслуживание деньги платить.
15:54:08 26-06-2025
Ну все, боковухи в хрущах мерзнуть будут всю зиму. Так как в серединке Африка, а в боковухах Антарктика!
18:40:19 26-06-2025
Гость (15:54:08 26-06-2025) Ну все, боковухи в хрущах мерзнуть будут всю зиму. Так как в... И первые этажи тоже.
15:57:00 26-06-2025
Кто не в теме, поясняю- автоматика на отоплении работает только со станцией водоподготовки! + еженедельные, как минимум лабораторные пробы воды...а это лаборанты, специалисты техобслуживания и само оборудование...стоит ли овчинка выделки?! Не дешевле ли утеплить нормально теплотрассы и отремонтировать запорную аппаратуру в коллекторах на трассах?
16:12:10 26-06-2025
гость (15:57:00 26-06-2025) Кто не в теме, поясняю- автоматика на отоплении работает тол... Интересно.........)))
16:11:08 26-06-2025
Стоит у нас на Солнечной Поляне 105, и что?
Оно очень долго перестраивается, особенно когда было холодно, а потом тепло, я имею в виду весну.
Пока не позвонишь в УК, так греют батареи, аж кипяток в +10.
16:48:15 26-06-2025
У нас ТСЖ и сантехник не ленится, по погоде убавляет отопление. Без затрат и всякой автоматики. Так вот СГК ругаются, когда тепло убавляют. Так что ищите, кому выгодно.
17:38:30 26-06-2025
Опять тема капитального ремонта. Региональному оператора хоть сколько дай. Все мало.
17:44:02 26-06-2025
Не верьте тому что написано. Не регулирует оно теплоноситель ни как и УК не знает почему
17:44:30 26-06-2025
Не верьте тому что написано. Не регулирует оно теплоноситель ни как и УК не знает почему
20:19:32 26-06-2025
Гость (17:44:30 26-06-2025) Не верьте тому что написано. Не регулирует оно теплоноситель... На "умную" систему нужен умный инженер-киповец,умеющий ее настроить и подстроить в процессе эксплуатации. Управляйки не хотят дворников нанимать,а на электронщика разве потратятся? Очередной распил денег.
18:28:03 26-06-2025
Товарищи нас опять разводят. Насколько я знаю, погода зависимая автоматика уже установлена на всех котельных. И на всех бойлерных теплоснабжающей компании. Кто-то пытается опять рубить бабки.
18:59:01 26-06-2025
Проблема многоквартирных домов в том, что квартиры расположены в очень разных условиях: угловые мёрзнут, на солнечной стороне жарко и т.п. Система не учитывает температуру внутри помещений, а только наружную на северной стороне. К тому же регулирующий клапан устанавливают прямо на вводе с теплоцентрали и при закрытии по всей сети отопления появляется свист. Хотя экономический эффект имеет место быть.
19:05:49 26-06-2025
У нас стоит на бойлерной СГК, и толку ноль ,не может он регулировать.
21:31:33 26-06-2025
Комфортная температура у каждого своя. Кому 19 много, а кому 29 мало...
04:05:29 30-06-2025
гость (21:31:33 26-06-2025) Комфортная температура у каждого своя. Кому 19 много, а кому... В СНИПе указана какая температура должна быть м том или ином магазине, на производстве и в квартире
04:03:01 30-06-2025
Здравствуйте.
Погодозависимая автоматизация теплового пункта работает, экономия существенная. Но много но....
1. Человеческий фактор: правильно подобрать, установить, и настроить. Ещё какой фирмы выбрать оборудование.
2. Нужен человек, в УК, который мог обслужить, и подкорректировать основные настройки.
3. Полностью отбалансировать (причем постоячно) систему отопления здания, с заменой обслуживающей арматуры. (Данный пункт КапРемонт вычеркнул из платежа, считая, что он не экономит денежные средства).
Тогда у Вас все будет работать.
Что у Вас происходит после установки автоматики. Температура теплоносителя снижается или повышается согласно запрограммированного графика в зависимости от температуры на улице. Вода циркулирует по ближайшим стоякам от теплового пункта (ТП). Чем дальше от ТП, тем хуже циркуляция. Другими словами середина страдает от жары, а крайние стояки замерзают. Для этого и нужна балансировка постоячно, что бы уровнять количество теплоносителя по стоякам (прижимая середину, принудительно теплоноситель направится к краям). Здесь необходим расчет.
Сделав с половины, начинают жаловаться крайние стояки, пугать администрацией, прокуратурой, жилищной инспекцией и т.д.. УК должна послать специалиста, что бы он решил данный вопрос, но т.к. у них нет специалиста, а есть дядя Вася с перегаром, который не будет ни в чем разбираться, ему проще отключить автоматику, добиться, что бы края успокоились, а на середину плевать, форточки откроют, ведь платить Вам за отопление, а не дяде Васе.
4. Проблема в честном подрядчике, хорошо если в Вашем городе есть нужный специалист, который поставить по минимуму то, что нужно, а не будет пихать лишнего оборудование.
5. Проблема в проектировщиках. На сегодняшний день они работают с программами, а не подбирают "в ручную". Занесли в программу не те пару цифр, и расчет неправильный, а значит неправильное оборудование.
У нас в городе (Великий Устюг, Вологодская область) почти все дома с автоматикой. Большая часть из них неотбалансированна, но даже просто установка автоматики даёт экономию.