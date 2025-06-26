Барнаульцы переходят на автоматическое регулирование отопления

Экономия достигает 30%

26 июня 2025, 15:00, ИА Амител

В многоквартирных домах Барнаула продолжается установка погодозависимого оборудования для регулирования отопления. Технология позволяет снизить расходы на тепло на треть и устранить проблему перегрева квартир в теплую погоду. Об особенностях технологии рассказали в пресс-службе мэрии.

Сколько домов уже оборудовали такой системой?

Заместитель председателя и главный инженер комитета жилищно-коммунального хозяйства Барнаула Виталий Ростов сообщил, что с 2019 года такие системы появились более чем в сотне многоквартирных домов.

"На сегодняшний день такое оборудование возможно установить за счет средств собственников помещений, накопленных на капремонт. Собственники помещений в доме совместно с управляющей организацией могут провести общее собрание и принять решение об установке погодозависимого оборудования, и определить источник финансирования", — объяснил Виталий Ростов.

Зампред и главный инженер комитета ЖКХ Виталий Ростов / Фото: barnaul.press

В чем преимущества для жильцов?

Председатель совета многоэтажного дома № 32 по улице Шумакова Наталья Сиркина рассказала, что благодаря установке погодозависимого оборудования экономия на отоплении у жильцов составляет более 30%. "И на протяжении всего года в доме поддерживается комфортная температура", — уточнила она.

Председатель совета дома № 32 по ул. Шумакова Наталья Сиркина / Фото: barnaul.press

Погодозависимое оборудование также позволяет с большим комфортом переносить потепление на улице. Так, жители дома по ул. Солнечная Поляна, 35, ранее часто жаловались на жару в квартирах, когда за окном становилось тепло. Из-за этого слесарю приходилось вручную регулировать отопление в доме, а это не очень удобно, если температура воздуха на улице меняется часто.

"В 2019 году в доме установили автоматизированной узел управления системой отопления. Жители экономят по оплате за отопление на 30%, экономия по расходу теплоэнергии более чем на 21%", – указала главный бухгалтер ТСЖ "Солнечна Поляна 35" Валентина Гордиенко.

Главный бухгалтер ТСЖ "Солнечна Поляна 35" Валентина Гордиенко / Фото: barnaul.press

Как работает погодозависимое оборудование?

Главный инженер компании "Центр жилищно-коммунального развития" Александр Решетов объяснил, как устроен принцип работы автоматизированного узла управления системой отопления.

"На фасаде дома установлен датчик температуры, который с определённым интервалом времени замеряет температуру наружного воздуха и предает данные на контроллер. Оттуда идет команда на клапан, который увеличивает или уменьшает подачу теплоносителя. В результате получается экономия тепловой энергии и соответственно оплаты за нее" — рассказал специалист.

Главный инженер ООО "Центр жилищно-коммунального развития" Александр Решетов и оборудование / Фото: barnaul.press