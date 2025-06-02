Россия заняла шестое место в рейтинге стран по доступности электричества для населения

За год стоимость электроэнергии в стране выросла на 8,3%

02 июня 2025, 15:20, ИА Амител

Лампочка. Свет. Электричество / Изображение сгенерировано ChatGPT / amic.ru

Россия заняла шестое место после Исландии, Лихтенштейна, Люксембурга, Норвегии и Нидерландов в рейтинге стран Европы по доступности электроэнергии для населения за 2024 год, сообщает РИА Новости.

"Количество электроэнергии, доступное на среднюю зарплату, – 17 198,6 кВт⋅ч. Стоимость электроэнергии – 4,5 рубля за кВт⋅ч", – говорится в исследовании.

За год стоимость электроэнергии в России выросла на 8,3%.

Житель Исландии на зарплату может позволить себе приобрести 26 482,6 кВт⋅ч. В российской валюте один кВт⋅ч там стоит 16,8 рубля.

Казахстан на седьмом месте. Здесь на зарплату можно купить 14 660 кВт⋅ч (3,6 рубля в российской валюте за кВт⋅ч – это самая дешевая электроэнергия). Белоруссия – на 19-м месте (8623,1 кВт⋅ч, 7 рублей в российской валюте за кВт⋅ч).

На последнем, 37-м месте расположилась Чехия, где житель может купить лишь 4346,4 кВт⋅ч, а стоит кВт⋅ч 30,2 рубля.

Самая дорогая электроэнергия в Германии. Один кВт⋅ч там стоит 36 рублей в российской валюте.

Напомним, в прошлогоднем рейтинге Россия была на пятом месте. Тогда житель на среднемесячную зарплату мог приобрести 16 289,3 кВт⋅ч, а один кВт⋅ч стоил 4,2 рубля.

Кстати, недавно сообщалось, что Россия заняла второе место в рейтинге стран по доступности газа для населения.