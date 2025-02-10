Барнаульцы массово встали на лыжи в морозный выходной. Фото

Всероссийская гонка "Лыжня России" прошла в столице края

10 февраля 2025, 12:35, ИА Амител

"Лыжня России – 2025" / Олег Харлов / "Алтайский спорт"

Тысячи жителей Алтайского края вышли на старт Всероссийской массовой гонки "Лыжня России", которая прошла 8 февраля. В Барнауле, на лыжной базе "Славное", собрались профессионалы и любители всех возрастов, чтобы преодолеть дистанции два, пять или десять километров.

Как сообщает "Алтайский спорт", в общей сложности в регионе соревновались более четырех тысяч человек. Самыми возрастными участниками стартов стали 85-летний Леонид Бурый и 83-летняя Роза Моржактва, а самыми юными – трехлетний Дима и пятилетняя Маргарита.

Мороз, солнце и лыжная гонка – в фоторепортаже Олега Харлова.