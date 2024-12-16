Чем запомнился 2024 год для алтайского спорта и какие крупные соревнования прошли?
Обсуждаем главные победы алтайских спортсменов в специальном подкасте на amic.ru
16 декабря 2024, 08:14, ИА Амител
Друзья, привет. Вы слушаете специальный подкаст на amic.ru. В нем мы подведем спортивные итоги года в Алтайском крае. Попытаемся вспомнить, чем он запомнился для нашего профессионального (и не только) спорта. А событий знаковых было действительно много!
У микрофона: заместитель министра спорта Алтайского края Иван Субочев и журналист amic.ru Вячеслав Кондаков.
Слушать подкаст
И вот о чем мы поговорили:
00:23 "Год был очень насыщенным". Вспоминаем ключевые спортивные события, которые прошли в Алтайском крае. Это турниры по гребле, шахматам, кикбоксингу, гонкам и другим видам спорта.
03:49 Как в Алтайском крае провели лучший турнир по шахматам в России за последние годы. Гроссмейстеры остались в восторге от алтайского гостеприимства.
06:05 Рассказываем, каких интересных спортивных событий ждать в 2025 году. Для любителей горных лыж запланирован настоящий праздник уже в феврале.
07:44 Говорим о новых ФОКах и не только. Какие спортивные объекты построили за год на Алтае.
10:10 В Бийске в 2025 году начнут строить современный 25-метровый бассейн. Чем он будет уникален?
11:15 В этом году губернатор Виктор Томенко увеличил выплаты нашим спортсменам. Такого не было в крае уже 16 лет! На сколько будут увеличены выплаты? Каких спортсменов они коснутся?
15:22 Рассказываем, какие мероприятия для развития массового спорта прошли в регионе.
17:12 Прощаемся и желаем всем как можно чаще заниматься спортом!
Комментарии 0