Чем запомнился 2024 год для алтайского спорта и какие крупные соревнования прошли?

Обсуждаем главные победы алтайских спортсменов в специальном подкасте на amic.ru

16 декабря 2024, 08:14, ИА Амител

Спортсмен на стадионе /Фото: создано с помощью нейросети DALL-E

Друзья, привет. Вы слушаете специальный подкаст на amic.ru. В нем мы подведем спортивные итоги года в Алтайском крае. Попытаемся вспомнить, чем он запомнился для нашего профессионального (и не только) спорта. А событий знаковых было действительно много!

У микрофона: заместитель министра спорта Алтайского края Иван Субочев и журналист amic.ru Вячеслав Кондаков.

И вот о чем мы поговорили:

00:23 "Год был очень насыщенным". Вспоминаем ключевые спортивные события, которые прошли в Алтайском крае. Это турниры по гребле, шахматам, кикбоксингу, гонкам и другим видам спорта.

03:49 Как в Алтайском крае провели лучший турнир по шахматам в России за последние годы. Гроссмейстеры остались в восторге от алтайского гостеприимства.

06:05 Рассказываем, каких интересных спортивных событий ждать в 2025 году. Для любителей горных лыж запланирован настоящий праздник уже в феврале.

07:44 Говорим о новых ФОКах и не только. Какие спортивные объекты построили за год на Алтае.

10:10 В Бийске в 2025 году начнут строить современный 25-метровый бассейн. Чем он будет уникален?

11:15 В этом году губернатор Виктор Томенко увеличил выплаты нашим спортсменам. Такого не было в крае уже 16 лет! На сколько будут увеличены выплаты? Каких спортсменов они коснутся?

15:22 Рассказываем, какие мероприятия для развития массового спорта прошли в регионе.

17:12 Прощаемся и желаем всем как можно чаще заниматься спортом!