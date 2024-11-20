Барнаульцы могут бесплатно проверить здоровье 20 ноября

Обратившиеся также получат консультацию терапевта

20 ноября 2024, 10:11, ИА Амител

Фото: Online Marketing / unsplash.com

Жители Барнаула 20 ноября смогут бесплатно проверить здоровье в "Титов-Арене", пишет "Вечерний Барнаул".

Мероприятие по комплексному обследованию горожан проведут на фестивале-ярмарке "В фокусе – семья".

За 25-30 минут желающие узнают уровень глюкозы и холестерина в крови, проверят работу сердца, мышечную силу рук, содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе, а также антропометрические показатели, индекс массы тела и внутриглазное и артериальное давление. Кроме того, каждый обратившийся получит развернутую консультацию терапевта.

Фестиваль-ярмарка откроется 20 ноября в 10:30.