Барнаульцы могут бесплатно проверить здоровье 20 ноября
Обратившиеся также получат консультацию терапевта
20 ноября 2024, 10:11, ИА Амител
Фото: Online Marketing / unsplash.com
Жители Барнаула 20 ноября смогут бесплатно проверить здоровье в "Титов-Арене", пишет "Вечерний Барнаул".
Мероприятие по комплексному обследованию горожан проведут на фестивале-ярмарке "В фокусе – семья".
За 25-30 минут желающие узнают уровень глюкозы и холестерина в крови, проверят работу сердца, мышечную силу рук, содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе, а также антропометрические показатели, индекс массы тела и внутриглазное и артериальное давление. Кроме того, каждый обратившийся получит развернутую консультацию терапевта.
Фестиваль-ярмарка откроется 20 ноября в 10:30.
11:34:29 20-11-2024
"СВОЕВРЕМЕННО!!!??? Чтоб народ не успел воспользоваться!
13:09:20 20-11-2024
Гость (11:34:29 20-11-2024) "СВОЕВРЕМЕННО!!!??? Чтоб народ не успел воспользоваться!... Да нужно было написать об этой новости послезавтра.