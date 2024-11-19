Эксперты объяснили, как подготовить организм к зиме и не заболеть

Для профилактики простудных заболеваний нужно соблюдать несколько важных рекомендаций

19 ноября 2024, 11:30, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

Залогом хорошего самочувствия зимой врачи назвали рациональное питание, динамические нагрузки и увлажнение воздуха. Об этом сообщают "Известия".

По словам врачей, холодный период особенно тяжело переносят те, кто страдает заболеваниями органов дыхания. Также зимой растет число вирусных инфекций. Поэтому специалисты рекомендуют регулярно давать организму физическую нагрузку и правильно питаться.

"Организм находится в состоянии стресса, пытаясь справиться и с низкими температурами, и с перепадами между домом и улицей, поэтому очень важно наполнить рацион правильными и полезными продуктами", – заявил главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике сети клиник "РЖД Медицина" Сергей Черемушкин.

Зимой рекомендуют есть овощи, фрукты и жирную рыбу. Также врачи советуют добавить в рацион зерновые продукты и растительные масла.

Риск заражения ОРВИ и другими простудными заболеваниями уменьшает увлажнение воздуха. Лучше обзавестись увлажнителем, но если такой возможности нет, подойдет любая мокрая ткань.

По словам врача, для профилактики вирусных заболеваний желательно спать в комнате с приоткрытым окном. Температура воздуха в помещении не должна превышать 20 градусов.