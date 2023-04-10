Барнаульцы могут бесплатно пройти профилактическое обследование

Акция продлится до 12 апреля

10 апреля 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жители Барнаула с 10 по 12 апреля могут пройти бесплатное профилактическое обследование, сообщили в мэрии.

Акция Краевого центра общественного здоровья проводится в рамках тематической недели популяризации здорового питания в ТРЦ "Заря" на улице Власихинской, 166.

"Все желающие могут пройти бесплатное медицинское обследование и получить рекомендации по составлению сбалансированного меню. Специалисты определят уровень глюкозы и холестерина в крови, угарного газа в выдыхаемом воздухе (актуально для курящих), проверят работу сердца, мышечную силу рук, измерят внутриглазное и артериальное давление, на основе антропометрических показателей рассчитают индекс массы тела", – рассказали в пресс-службе.

Попасть на обследование можно с 10 по 12 апреля с 10:00 до 15:00 часов. С собой нужен паспорт, полис, СНИЛС.