Барнаульцы могут бесплатно пройти профилактическое обследование
Акция продлится до 12 апреля
10 апреля 2023, 13:45, ИА Амител
Жители Барнаула с 10 по 12 апреля могут пройти бесплатное профилактическое обследование, сообщили в мэрии.
Акция Краевого центра общественного здоровья проводится в рамках тематической недели популяризации здорового питания в ТРЦ "Заря" на улице Власихинской, 166.
"Все желающие могут пройти бесплатное медицинское обследование и получить рекомендации по составлению сбалансированного меню. Специалисты определят уровень глюкозы и холестерина в крови, угарного газа в выдыхаемом воздухе (актуально для курящих), проверят работу сердца, мышечную силу рук, измерят внутриглазное и артериальное давление, на основе антропометрических показателей рассчитают индекс массы тела", – рассказали в пресс-службе.
Попасть на обследование можно с 10 по 12 апреля с 10:00 до 15:00 часов. С собой нужен паспорт, полис, СНИЛС.
14:27:10 10-04-2023
Не бесплатно, а за счет фонда ОМС. Медицинские обследования лучше и дешевле проводить в поликлиниках, чем в ТРЦ.