Барнаульцам на улице раздавали яблоки
Необычную акцию приурочили ко Дню здоровья, который отмечали 7 апреля
08 апреля 2023, 18:59, ИА Амител
В Железнодорожном районе Барнаула 7 апреля прошла необычная акция в честь Всемирного дня здоровья, сообщили в мэрии.
Сотрудники комитета по делам молодёжи, культуре, физической культуре и спорту районной администрации со студентами Алтайского госколледжа интересовались у прохожих, придерживаются ли они здорового питания и занимаются ли спортом. И независимо от ответа каждому вручали яблоко и рассказывали о празднике.
Всего опросили 30 горожан.
Всемирный день здоровья отмечается с 1948 года, когда был подписан устав об образовании Всемирной организации здравоохранения.
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19:41:57 08-04-2023
Здравоохранение надо лучше делать, а не блочки раздовать.