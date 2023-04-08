Барнаульцам на улице раздавали яблоки

Необычную акцию приурочили ко Дню здоровья, который отмечали 7 апреля

08 апреля 2023, 18:59, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Железнодорожном районе Барнаула 7 апреля прошла необычная акция в честь Всемирного дня здоровья, сообщили в мэрии.

Сотрудники комитета по делам молодёжи, культуре, физической культуре и спорту районной администрации со студентами Алтайского госколледжа интересовались у прохожих, придерживаются ли они здорового питания и занимаются ли спортом. И независимо от ответа каждому вручали яблоко и рассказывали о празднике.

Всего опросили 30 горожан.

Всемирный день здоровья отмечается с 1948 года, когда был подписан устав об образовании Всемирной организации здравоохранения.

Ранее терапевт Алтайского диагностического центра Евгения Ларионова рассказала, как правильно принимать витамин D.