Барнаульцы могут на всю зиму остаться без воды из-за постоянных прорывов

Жителям ул. Паровозной и Индустриальной не дают покоя прорывы старой трубы

20 января 2025, 18:30, ИА Амител

Фото: Jos Speetjens / unsplash.com

Жители улиц Паровозной и Индустриальной в Барнауле остаются без холодной воды из-за прорывов старой трубы. Синоптики обещают похолодание, а риски остаться на зиму без водоснабжения, по словам горожан, слишком велики.

Как сообщает "Инцидент Барнаул", 16 января произошел первый порыв, после чего водоканал экстренно направил технику для устранения аварии. Однако работы были завершены лишь частично, а воду подвозили только один раз – 18 января.

Вечером 18 января сотрудники водоканала приехали снова, но, по словам местных жителей, за три часа они не смогли полностью устранить проблему.

"У большинства стали выходить из строя газовые котлы, падает давление, а подпитки нет. Страдают дети и старики, массовые обращения в водоканал не дают результатов", – пожаловались горожане.

Как рассказали в Народном фронте, после двух суток отсутствия холодного водоснабжения повреждения все же смогли устранить. Однако утром 19 января трубу опять прорвало.

Как отмечают местные жители, трубы на этих улицах старые – им не менее 60 лет. Страх остаться без воды на зиму еще сильнее увеличивается на фоне прогнозируемого похолодания.

"Если оно вот так все замерзнет, мы всю зиму будем без воды сидеть либо за свой счет прокладывать новую центральную воду", – опасаются барнаульцы.

Жители уже обращались к аварийным службам – ситуация не изменилась. Теперь барнаульцы повторно обращаются в администрацию.