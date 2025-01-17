Коммунальная авария произошла рядом с улицей Юрина в Барнауле

Лишился ли кто-то водоснабжения в результате происшествия — не уточняется

17 января 2025, 22:45, ИА Амител

Коммунальная авария / Фото: "Инцидент Барнаул"

Коммунальная авария произошла между улицами Юрина и Коммунистической в Барнауле. Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", вода течет в гаражах.

В опубликованном ролике можно увидеть, что на месте прорыва образовалась огромная лужа. Оказались ли какие-то здания без водоснабжения в результате инцидента – не уточняется.

Напомним, что ранее из-за повреждения трубы без холодной воды остался ряд зданий на улицах Молодежной, Деповской, Союза Республик и на проспекте Социалистическом. В тот же день аварию удалось устранить и водоснабжение восстановили, причем раньше намеченного срока.