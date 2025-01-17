Коммунальная авария произошла рядом с улицей Юрина в Барнауле
Лишился ли кто-то водоснабжения в результате происшествия — не уточняется
17 января 2025, 22:45, ИА Амител
Коммунальная авария / Фото: "Инцидент Барнаул"
Коммунальная авария произошла между улицами Юрина и Коммунистической в Барнауле. Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", вода течет в гаражах.
В опубликованном ролике можно увидеть, что на месте прорыва образовалась огромная лужа. Оказались ли какие-то здания без водоснабжения в результате инцидента – не уточняется.
Напомним, что ранее из-за повреждения трубы без холодной воды остался ряд зданий на улицах Молодежной, Деповской, Союза Республик и на проспекте Социалистическом. В тот же день аварию удалось устранить и водоснабжение восстановили, причем раньше намеченного срока.
23:18:37 17-01-2025
Никогда не было и вот опять...
23:57:13 17-01-2025
Коллапс настал, сколько можно использовать советское наследие.
04:31:06 18-01-2025
программа "Даешь 3 аварии в сутки!" работает отлично, ура, горожане!
06:57:30 18-01-2025
Многовато этой зимой. Это из-за морозов наверное
10:46:31 18-01-2025
Аварии были,есть и будут.
15:22:34 18-01-2025
Гость (10:46:31 18-01-2025) Аварии были,есть и будут. ... Особенно при морозах
11:22:11 18-01-2025
Главное - стабильность!