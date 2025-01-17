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Коммунальная авария произошла рядом с улицей Юрина в Барнауле

Лишился ли кто-то водоснабжения в результате происшествия — не уточняется

17 января 2025, 22:45, ИА Амител

Коммунальная авария / Фото: "Инцидент Барнаул"
Коммунальная авария / Фото: "Инцидент Барнаул"

Коммунальная авария произошла между улицами Юрина и Коммунистической в Барнауле. Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", вода течет в гаражах.

В опубликованном ролике можно увидеть, что на месте прорыва образовалась огромная лужа. Оказались ли какие-то здания без водоснабжения в результате инцидента – не уточняется.

Напомним, что ранее из-за повреждения трубы без холодной воды остался ряд зданий на улицах Молодежной, Деповской, Союза Республик и на проспекте Социалистическом. В тот же день аварию удалось устранить и водоснабжение восстановили, причем раньше намеченного срока.

Барнаул коммунальная авария

Комментарии 7

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Михаил

23:18:37 17-01-2025

Никогда не было и вот опять...

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Гость

23:57:13 17-01-2025

Коллапс настал, сколько можно использовать советское наследие.

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Гость

04:31:06 18-01-2025

программа "Даешь 3 аварии в сутки!" работает отлично, ура, горожане!

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Гость

06:57:30 18-01-2025

Многовато этой зимой. Это из-за морозов наверное

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Гость

10:46:31 18-01-2025

Аварии были,есть и будут.

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Гость

15:22:34 18-01-2025

Гость (10:46:31 18-01-2025) Аварии были,есть и будут. ... Особенно при морозах

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Гость

11:22:11 18-01-2025

Главное - стабильность!

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