Барнаульцы могут передавать данные счетчиков и оплачивать услуги водоканала онлайн
"Росводоканал Барнаул" предлагает разные электронные сервисы
18 декабря 2023, 14:00, ИА Амител
"Росводоканал Барнаул" напоминает абонентам, что они могут взаимодействовать с компанией без визита в офис обслуживания. Через электронные сервисы онлайн можно оперативно передать показания счетчиков и оплатить услуги водоканала.
Для этого физлица могут воспользоваться мобильным приложением "РВК.Услуги", сайтом водоканала или системой "Город".
А организации и предприниматели – личным кабинетом для юрлиц или отправить показания на электронную почту своего куратора, а оплатить услуги перечислением на реквизиты водоканала. Кроме того, организация есть в СБИС.
"В современном мире множество технологий, которые позволяют быстро и безопасно обмениваться документами и другими данными, передавать показания, оплачивать счета и заказывать различные услуги. К тому же это существенно экономит время. Мы предлагаем нашим клиентам различные возможности онлайн-общения с компанией, а они могут выбрать самый удобный для них", – рассказал коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев.
Также клиенты могут обратиться в кол-центр "Росводоканал Барнаул" по номеру 500-101.
14:43:05 18-12-2023
Позвоните в Водоканал и спросите: Можно оплатить без сборов и комиссий? - Ответ будет такой: Только если прийдёте к нам в кассу, а безналично нельзя !!! ВОДОКОНАЛ - КОЛХОЗ 70-х годов