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Барнаульцы на Речном вокзале увидели змею

Убивать этих пресмыкающихся не стоит

11 мая 2024, 17:46, ИА Амител

Уж на Речном вокзале в Барнауле / Кадр: Barnaul 22
Уж на Речном вокзале в Барнауле / Кадр: Barnaul 22

Жители Барнаула во время прогулки на Речном вокзале встретили ужа, сообщает телеграм-канал Barnaul 22.

"Гуляли на Речном, встретили вот такого местного обитателя. Не обижайте его, если встретите!" – призвал очевидец.

Отметим, что ужи не ядовиты и не представляют серьезной опасности для человека.

Убивать этих змей не стоит, так как они играют важную роль в экосистеме, защищая людей и их хозяйства от вредных насекомых и грызунов.

Барнаул дикие животные

Комментарии 4

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Гость

18:23:03 11-05-2024

Там же кладбище старинное- нагорное было. Вот и ползут.

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Коля

19:07:01 11-05-2024

Укусит

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Гость

06:35:09 12-05-2024

Такое впечатление, что в Барнауле все с ОВЗ.

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Гость

10:59:28 13-05-2024

Помнится, в счастливом детстве, в пионерском лагере наловили с братом полный чемодан этих ужей. Хотели как подарок маме привезти. А они все вылезли и разползлись. Мама потом сказала. что если бы увидела этот чемодан, то сразу бы умерла от страха =)

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