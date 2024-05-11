Барнаульцы на Речном вокзале увидели змею

Убивать этих пресмыкающихся не стоит

11 мая 2024, 17:46, ИА Амител

Уж на Речном вокзале в Барнауле / Кадр: Barnaul 22

Жители Барнаула во время прогулки на Речном вокзале встретили ужа, сообщает телеграм-канал Barnaul 22.

"Гуляли на Речном, встретили вот такого местного обитателя. Не обижайте его, если встретите!" – призвал очевидец.

Отметим, что ужи не ядовиты и не представляют серьезной опасности для человека.

Убивать этих змей не стоит, так как они играют важную роль в экосистеме, защищая людей и их хозяйства от вредных насекомых и грызунов.