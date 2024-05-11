Барнаульцы на Речном вокзале увидели змею
Убивать этих пресмыкающихся не стоит
11 мая 2024, 17:46, ИА Амител
Уж на Речном вокзале в Барнауле / Кадр: Barnaul 22
Жители Барнаула во время прогулки на Речном вокзале встретили ужа, сообщает телеграм-канал Barnaul 22.
"Гуляли на Речном, встретили вот такого местного обитателя. Не обижайте его, если встретите!" – призвал очевидец.
Отметим, что ужи не ядовиты и не представляют серьезной опасности для человека.
Убивать этих змей не стоит, так как они играют важную роль в экосистеме, защищая людей и их хозяйства от вредных насекомых и грызунов.
18:23:03 11-05-2024
Там же кладбище старинное- нагорное было. Вот и ползут.
19:07:01 11-05-2024
Укусит
06:35:09 12-05-2024
Такое впечатление, что в Барнауле все с ОВЗ.
10:59:28 13-05-2024
Помнится, в счастливом детстве, в пионерском лагере наловили с братом полный чемодан этих ужей. Хотели как подарок маме привезти. А они все вылезли и разползлись. Мама потом сказала. что если бы увидела этот чемодан, то сразу бы умерла от страха =)