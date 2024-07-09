Барнаульцы на сапах переплывали затопленные после дождя улицы
Огромное озеро для плавания образовалось на пересечении улиц Взлетная и Солнечная Поляна
09 июля 2024, 11:28, ИА Амител
Ливень, обрушившийся на Барнаул в ночь на 9 июля, затопил дворы и улицы города. Некоторые жители не растерялись, и решили проблему передвижения по дорогам, используя доску для плавания.
Видео с рассекающим огромную лужу сапом выложили очевидцы в паблике "В курсе 22". Само действие происходило на перекрестке улиц Взлетная и Солнечная Поляна, уже второй раз здесь после дождя сильно топит дворы и дороги.
Напомним, непогода пришла в Алтайский край на несколько дней. Но к выходным синоптики вновь обещают 30-градусную жару.
13:38:48 09-07-2024
На Партизанской то же можно плавать)
10:26:04 10-07-2024
Здесь так будет всегда. Как и было.