Барнаульцы на сапах переплывали затопленные после дождя улицы

Огромное озеро для плавания образовалось на пересечении улиц Взлетная и Солнечная Поляна

09 июля 2024, 11:28, ИА Амител

Ливень, обрушившийся на Барнаул в ночь на 9 июля, затопил дворы и улицы города. Некоторые жители не растерялись, и решили проблему передвижения по дорогам, используя доску для плавания.

Видео с рассекающим огромную лужу сапом выложили очевидцы в паблике "В курсе 22". Само действие происходило на перекрестке улиц Взлетная и Солнечная Поляна, уже второй раз здесь после дождя сильно топит дворы и дороги.

Напомним, непогода пришла в Алтайский край на несколько дней. Но к выходным синоптики вновь обещают 30-градусную жару.