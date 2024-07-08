Мощные черные тучи накрыли Барнаул перед ливнем

Спасатели ранее предупреждали о надвигающейся грозе

08 июля 2024, 22:25, ИА Амител

Грозовые тучи над Барнаулом / Фото: amic.ru , "Инцидент Барнаул", "В курсе 22"

Барнаул вечером накрыли черные тучи. Фото впечатляющего неба перед грозой люди публикуют в социальных сетях.

Ранее в МЧС предупреждали о том, что во второй половине дня 8 июля, сутки 9 июля и ночью 10 июля ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, ливни, грозы, град, при грозах усиление ветра 18-23 м/с.

При этом синоптики отмечали, что к выходным в регион вернется аномальная жара.