Барнаульцы наказали водителя за неправильную парковку, закидав машину пакетами с мусором
Автомобилист перекрыл горожанам путь к мусорным бакам
08 марта 2025, 22:35, ИА Амител
Машина в мусоре / Фото: "Инцидент Барнаул"
Жители Потока в Барнауле отомстили водителю за неправильную парковку, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".
Автомобилист перегородил своей машиной путь к мусорным бакам, из-за чего люди начали складывать пакеты с отходами ему на капот.
"Подарок на 8 Марта за неправильную парковку!" – заявила очевидица.
Некоторые комментаторы встали на сторону жильцов:
- "Молодцы";
- "Еще бы снег с крыши упал на нее и вообще бы было шикарно";
- "Да, подарок, что надо".
Однако некоторые пользователи не испытали радости от увиденного:
- "А разве тяжело обойти машину с другой стороны?";
- "Ну ладно водитель умственно отсталый, а вы-то чем хуже? За машиной не обойти, лишние пару шагов сделать трудно? Он уедет, скинет все на асфальт, дворнику потом за вами ваше убирать, тоже умом и сообразительностью не блещете";
- "Ну он-то уедет и пакеты на земле валяться будут, кому хуже-то сделали";
- "Как-то подозрительно, только полмашины сфотано".
22:42:48 08-03-2025
Правильно сделали.
06:48:32 09-03-2025
Нашему брату только дай волю.) Представляете что будет если всем разрешить иметь по автомату, наверняка в мыслях уже по сто человек уничтожили.
08:20:13 09-03-2025
Люди головой думать совсем отвыкли. А многие и не умели
09:04:16 09-03-2025
Метод хорош.
Юзать всем!
09:16:45 09-03-2025
Если еще раз так припаркуется, то мусор высыпят на капот из пакетов. И правильно, ибо жоповозку надо парковать там, где разрешено, а не где захотел.
22:04:10 09-03-2025
Смысл от того что пакетами закидали, он их скинет и уедет. Надо было прям обмазать машину чем то плохо пахнущем. Тогда точно вывод сделает
22:43:21 09-03-2025
вот молодцы!! 112
06:37:17 10-03-2025
придурки.