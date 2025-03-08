Барнаульцы наказали водителя за неправильную парковку, закидав машину пакетами с мусором

Автомобилист перекрыл горожанам путь к мусорным бакам

08 марта 2025, 22:35, ИА Амител

Машина в мусоре / Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители Потока в Барнауле отомстили водителю за неправильную парковку, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

Автомобилист перегородил своей машиной путь к мусорным бакам, из-за чего люди начали складывать пакеты с отходами ему на капот.

"Подарок на 8 Марта за неправильную парковку!" – заявила очевидица.

Некоторые комментаторы встали на сторону жильцов:

"Молодцы";

"Еще бы снег с крыши упал на нее и вообще бы было шикарно";

"Да, подарок, что надо".

Однако некоторые пользователи не испытали радости от увиденного: