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Барнаульцы наказали водителя за неправильную парковку, закидав машину пакетами с мусором

Автомобилист перекрыл горожанам путь к мусорным бакам

08 марта 2025, 22:35, ИА Амител

Машина в мусоре / Фото: "Инцидент Барнаул"
Машина в мусоре / Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители Потока в Барнауле отомстили водителю за неправильную парковку, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

Автомобилист перегородил своей машиной путь к мусорным бакам, из-за чего люди начали складывать пакеты с отходами ему на капот.

"Подарок на 8 Марта за неправильную парковку!" – заявила очевидица.

Некоторые комментаторы встали на сторону жильцов:

  • "Молодцы";
  • "Еще бы снег с крыши упал на нее и вообще бы было шикарно";
  • "Да, подарок, что надо".

Однако некоторые пользователи не испытали радости от увиденного:

  • "А разве тяжело обойти машину с другой стороны?";
  • "Ну ладно водитель умственно отсталый, а вы-то чем хуже? За машиной не обойти, лишние пару шагов сделать трудно? Он уедет, скинет все на асфальт, дворнику потом за вами ваше убирать, тоже умом и сообразительностью не блещете";
  • "Ну он-то уедет и пакеты на земле валяться будут, кому хуже-то сделали";
  • "Как-то подозрительно, только полмашины сфотано".
Барнаул

Комментарии 8

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Гость

22:42:48 08-03-2025

Правильно сделали.

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Гость

06:48:32 09-03-2025

Нашему брату только дай волю.) Представляете что будет если всем разрешить иметь по автомату, наверняка в мыслях уже по сто человек уничтожили.

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Гость

08:20:13 09-03-2025

Люди головой думать совсем отвыкли. А многие и не умели

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Musik

09:04:16 09-03-2025

Метод хорош.
Юзать всем!

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Гость

09:16:45 09-03-2025

Если еще раз так припаркуется, то мусор высыпят на капот из пакетов. И правильно, ибо жоповозку надо парковать там, где разрешено, а не где захотел.

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Робин Гуд

22:04:10 09-03-2025

Смысл от того что пакетами закидали, он их скинет и уедет. Надо было прям обмазать машину чем то плохо пахнущем. Тогда точно вывод сделает

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Гость

22:43:21 09-03-2025

вот молодцы!! 112

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Гость

06:37:17 10-03-2025

придурки.

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