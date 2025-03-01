В Таганроге дети ради славы и лайков снимали на видео, как разбивают машины

В одном из роликов юный вандал попросил шесть лайков

01 марта 2025, 17:00, ИА Амител

Кадры из видео: "ЧП Таганрог" / t.me/TaganCHP

В Таганроге малолетние блогеры разбивали чужие автомобили и снимали это на видео, сообщает телеграм-канал "ЧП Таганрог".

"В Таганроге малолетние зумерята-тиктокеры ради славы, лайков и подписчиков били чужие автомобили и занимались порчей имущества", – сказано в публикации.

В одном из роликов школьник говорит, что ранее повредил Lada Priora, а затем разбивает фару Nissan, призвав перед этим поставить шесть лайков.

На других видео он портит еще три машины камнем, палкой и бутылкой.

Ранее в Барнауле подросток угнал и втайне продал автомобиль своей матери, пока та лежала в больнице. Юношу будут судить.