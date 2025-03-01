В Таганроге дети ради славы и лайков снимали на видео, как разбивают машины
В одном из роликов юный вандал попросил шесть лайков
01 марта 2025, 17:00, ИА Амител
Кадры из видео: "ЧП Таганрог" / t.me/TaganCHP
В Таганроге малолетние блогеры разбивали чужие автомобили и снимали это на видео, сообщает телеграм-канал "ЧП Таганрог".
"В Таганроге малолетние зумерята-тиктокеры ради славы, лайков и подписчиков били чужие автомобили и занимались порчей имущества", – сказано в публикации.
В одном из роликов школьник говорит, что ранее повредил Lada Priora, а затем разбивает фару Nissan, призвав перед этим поставить шесть лайков.
На других видео он портит еще три машины камнем, палкой и бутылкой.
Ранее в Барнауле подросток угнал и втайне продал автомобиль своей матери, пока та лежала в больнице. Юношу будут судить.
17:07:14 01-03-2025
а давайте здесь тоже ущерб 60 на 40 распилим. правда же
17:32:22 01-03-2025
В Досааф не мотивированы..
19:54:51 01-03-2025
в статье пропущено важное слово! правильно будет "в Таганроге малолетние дебилы- зумерята-тиктокеры"
20:22:58 01-03-2025
Ну и пусть теперь родители этих личинок выплачивают пострадавшим компенсацию, залезут в кредиты и прочее и пусть не отпираются мол это автохлам и это же ребенок.
А если бы пострадали дорогие машины такие как лексус LX300 к примеру.
Допрыгаются личинки, что их просто забьют.
20:46:36 01-03-2025
В Таганроге малолетние зумерята-тиктокеры------ да давайте уже называть их прямо - малолетние придурки.
10:00:29 02-03-2025
Гость (20:46:36 01-03-2025) В Таганроге малолетние зумерята-тиктокеры------ да давайте у... Так то это мы такие и это наше воспитание..!