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В Таганроге дети ради славы и лайков снимали на видео, как разбивают машины

В одном из роликов юный вандал попросил шесть лайков

01 марта 2025, 17:00, ИА Амител

Кадры из видео: "ЧП Таганрог" / t.me/TaganCHP
Кадры из видео: "ЧП Таганрог" / t.me/TaganCHP

В Таганроге малолетние блогеры разбивали чужие автомобили и снимали это на видео, сообщает телеграм-канал "ЧП Таганрог".

"В Таганроге малолетние зумерята-тиктокеры ради славы, лайков и подписчиков били чужие автомобили и занимались порчей имущества", – сказано в публикации.

В одном из роликов школьник говорит, что ранее повредил Lada Priora, а затем разбивает фару Nissan, призвав перед этим поставить шесть лайков. 

На других видео он портит еще три машины камнем, палкой и бутылкой.

Ранее в Барнауле подросток угнал и втайне продал автомобиль своей матери, пока та лежала в больнице. Юношу будут судить.

Происшествия дети

Комментарии 6

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Гость

17:07:14 01-03-2025

а давайте здесь тоже ущерб 60 на 40 распилим. правда же

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dok_CФ

17:32:22 01-03-2025

В Досааф не мотивированы..

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Элен без ребят

19:54:51 01-03-2025

в статье пропущено важное слово! правильно будет "в Таганроге малолетние дебилы- зумерята-тиктокеры"

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Максим

20:22:58 01-03-2025

Ну и пусть теперь родители этих личинок выплачивают пострадавшим компенсацию, залезут в кредиты и прочее и пусть не отпираются мол это автохлам и это же ребенок.

А если бы пострадали дорогие машины такие как лексус LX300 к примеру.
Допрыгаются личинки, что их просто забьют.

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Гость

20:46:36 01-03-2025

В Таганроге малолетние зумерята-тиктокеры------ да давайте уже называть их прямо - малолетние придурки.

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dok_CФ

10:00:29 02-03-2025

Гость (20:46:36 01-03-2025) В Таганроге малолетние зумерята-тиктокеры------ да давайте у... Так то это мы такие и это наше воспитание..!

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