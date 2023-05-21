Барнаульцы нашли в лесу холодильник с размороженной рыбой

Горожане вышли на прогулку и наткнулись на свалку

21 мая 2023, 11:46, ИА Амител

Фото: "Чёрное и Белое Барнаул"

Барнаульцы в социальных сетях рассказали об очередной свалке, найденной в лесу. Пост об этом опубликовали в сообществе "Чёрное и Белое Барнаул".

По словам автора сообщения, кучу отходов обнаружили неподалёку от садоводства во Власихе. Больше всего людей удивил холодильник с рыбой, который лежал среди прочего мусора.

Гуляющие отметили, что боялись клещей, но увиденное оказалось страшнее.

Ранее свалку огромного количества различных отходов нашли на территории барнаульской промзоны.