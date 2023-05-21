Барнаульцы нашли в лесу холодильник с размороженной рыбой
Горожане вышли на прогулку и наткнулись на свалку
21 мая 2023, 11:46, ИА Амител
Фото: "Чёрное и Белое Барнаул"
Барнаульцы в социальных сетях рассказали об очередной свалке, найденной в лесу. Пост об этом опубликовали в сообществе "Чёрное и Белое Барнаул".
По словам автора сообщения, кучу отходов обнаружили неподалёку от садоводства во Власихе. Больше всего людей удивил холодильник с рыбой, который лежал среди прочего мусора.
Гуляющие отметили, что боялись клещей, но увиденное оказалось страшнее.
Ранее свалку огромного количества различных отходов нашли на территории барнаульской промзоны.
Комментарии 0