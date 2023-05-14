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Очередную свалку нашли на территории Барнаула

Люди призывают администрацию отправить технику, чтобы увезти мусор

14 мая 2023, 14:57, ИА Амител

Барнаульцы нашли очередную свалку на территории города. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.

На проспекте Энергетиков обнаружили, по словам автора, тонны различных отходов. На запрос в администрации Индустриального района ответили, что уберут всё в лучшем случае в 2024 году.

Автор отметил, что находится всё это неподалёку от жилых домов, а свозят хлам, скорее всего, машинами.

Барнаульцы просят администрацию заняться уборкой, а также найти виновных и привлечь их к ответственности.
 

Барнаул

Комментарии 3

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Гость

15:40:45 14-05-2023

Так куда не сунься - везде свалка, помойка, грязища!

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Гость

16:55:13 14-05-2023

А кто ее потерял?

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ворчун

19:23:11 15-05-2023

Научный городок (кулацкий). Помойку недели две не вывозят — ужасно грязно. За что деньги платим на обслуживание посёлка — неизвестно. Скоро проехать к домам будет негде :/

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