Очередную свалку нашли на территории Барнаула

Люди призывают администрацию отправить технику, чтобы увезти мусор

14 мая 2023, 14:57, ИА Амител

















Фото: Barnaul22

Барнаульцы нашли очередную свалку на территории города. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.

На проспекте Энергетиков обнаружили, по словам автора, тонны различных отходов. На запрос в администрации Индустриального района ответили, что уберут всё в лучшем случае в 2024 году.

Автор отметил, что находится всё это неподалёку от жилых домов, а свозят хлам, скорее всего, машинами.

Барнаульцы просят администрацию заняться уборкой, а также найти виновных и привлечь их к ответственности.

