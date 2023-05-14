Очередную свалку нашли на территории Барнаула
Люди призывают администрацию отправить технику, чтобы увезти мусор
14 мая 2023, 14:57, ИА Амител
Фото: Barnaul22
Барнаульцы нашли очередную свалку на территории города. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.
На проспекте Энергетиков обнаружили, по словам автора, тонны различных отходов. На запрос в администрации Индустриального района ответили, что уберут всё в лучшем случае в 2024 году.
Автор отметил, что находится всё это неподалёку от жилых домов, а свозят хлам, скорее всего, машинами.
Барнаульцы просят администрацию заняться уборкой, а также найти виновных и привлечь их к ответственности.
15:40:45 14-05-2023
Так куда не сунься - везде свалка, помойка, грязища!
16:55:13 14-05-2023
А кто ее потерял?
19:23:11 15-05-2023
Научный городок (кулацкий). Помойку недели две не вывозят — ужасно грязно. За что деньги платим на обслуживание посёлка — неизвестно. Скоро проехать к домам будет негде :/