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Барнаульцы назвали размер желаемой пенсии

Он оказался выше средней зарплаты по региону

12 января 2024, 09:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Барнаульцы хотели бы получить пенсию в 45,2 тыс. рублей в месяц, следует из результатов опроса SuperJob.

В то же время средняя зарплата в Алтайском крае составляет 44,6 тыс. рублей. Тем самым жители города хотели бы пенсию, превышающую эту сумму.

Вместе с тем самые большие пенсионные притязания оказались у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени: 51,5, 49 и 48,9 тыс. соответственно.

Барнаул пенсии

Комментарии 9

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Гость

10:00:22 12-01-2024

Бессовестные Барнаульцы! Денег хотят, а работать нет.

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Афиноген

10:45:44 12-01-2024

Гость (10:00:22 12-01-2024) Бессовестные Барнаульцы! Денег хотят, а работать нет.... Не говори.Им говорят -работай больше,жить будешь лучше а они -денга давай.Несознательные ,однако...

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Гость

10:15:05 12-01-2024

Эти барнаульские пенсионеры совсем офигели.

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Афиноген

10:53:59 12-01-2024

Я как то читал очерк про Иорданию,года два назад примерно.Так вот там пенсия в районе 48 тысяч на наши.Это там ,где песок да камни ,и климат у них,не нашему чета -дров на зиму не надо,шубу тоже.И фрукты-овощи круглый год за копейки.Как то находят средства для своего народа в нищей стране и не кичатся гуманизмом и заботой из всех утюгов.

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Гость

12:49:32 12-01-2024

Желания всегда буквально исполняются. Будет пенсия 45 000р. и яйца по 500р. десяток. Один бедный парень в 80-тые годы так мечтал стать миллионером, наступили 90-тые и его желание исполнилось - он и все нищеброды стали миллионерами, а богатые миллиардерами.

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Гость

13:49:10 12-01-2024

У меня как раз вот такой желаемый доход - пенсия плюс зарплата. И что? Даже на новые зимние башмаки не хватает. То есть конечно могу, но тогда зубы на полку и счета за электричество и газ побоку. Скоро лето, присматривался к новому велосипеду, хочется получше. Фигушки там, полугодового дохода не хватит. Так что деньги наши с дырками. А ведь всего 10 дет тому назад спокойно мог с подругой в Италию сгонять.

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Гость

14:06:28 12-01-2024

Гость (13:49:10 12-01-2024) У меня как раз вот такой желаемый доход - пенсия плюс зарпла... С какой подругой, пенс? Со своей правой рукой? Какая тебе Италия? Большой Бащелак тебе максимум.

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Гость

17:07:15 12-01-2024

Гость (14:06:28 12-01-2024) С какой подругой, пенс? Со своей правой рукой? Какая тебе Ит... Лупень, головой не только едят, но ещё и думают! Десять лет назад я был как раз на десять лет моложе и далеко не пенсионер.

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Гость

14:51:58 12-01-2024

Затурканные барнаульцы, как всегда в хвосте своих желаний.

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