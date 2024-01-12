Барнаульцы назвали размер желаемой пенсии
Он оказался выше средней зарплаты по региону
12 января 2024, 09:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Барнаульцы хотели бы получить пенсию в 45,2 тыс. рублей в месяц, следует из результатов опроса SuperJob.
В то же время средняя зарплата в Алтайском крае составляет 44,6 тыс. рублей. Тем самым жители города хотели бы пенсию, превышающую эту сумму.
Вместе с тем самые большие пенсионные притязания оказались у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени: 51,5, 49 и 48,9 тыс. соответственно.
10:00:22 12-01-2024
Бессовестные Барнаульцы! Денег хотят, а работать нет.
10:45:44 12-01-2024
Гость (10:00:22 12-01-2024) Бессовестные Барнаульцы! Денег хотят, а работать нет.... Не говори.Им говорят -работай больше,жить будешь лучше а они -денга давай.Несознательные ,однако...
10:15:05 12-01-2024
Эти барнаульские пенсионеры совсем офигели.
10:53:59 12-01-2024
Я как то читал очерк про Иорданию,года два назад примерно.Так вот там пенсия в районе 48 тысяч на наши.Это там ,где песок да камни ,и климат у них,не нашему чета -дров на зиму не надо,шубу тоже.И фрукты-овощи круглый год за копейки.Как то находят средства для своего народа в нищей стране и не кичатся гуманизмом и заботой из всех утюгов.
12:49:32 12-01-2024
Желания всегда буквально исполняются. Будет пенсия 45 000р. и яйца по 500р. десяток. Один бедный парень в 80-тые годы так мечтал стать миллионером, наступили 90-тые и его желание исполнилось - он и все нищеброды стали миллионерами, а богатые миллиардерами.
13:49:10 12-01-2024
У меня как раз вот такой желаемый доход - пенсия плюс зарплата. И что? Даже на новые зимние башмаки не хватает. То есть конечно могу, но тогда зубы на полку и счета за электричество и газ побоку. Скоро лето, присматривался к новому велосипеду, хочется получше. Фигушки там, полугодового дохода не хватит. Так что деньги наши с дырками. А ведь всего 10 дет тому назад спокойно мог с подругой в Италию сгонять.
14:06:28 12-01-2024
Гость (13:49:10 12-01-2024) У меня как раз вот такой желаемый доход - пенсия плюс зарпла... С какой подругой, пенс? Со своей правой рукой? Какая тебе Италия? Большой Бащелак тебе максимум.
17:07:15 12-01-2024
Гость (14:06:28 12-01-2024) С какой подругой, пенс? Со своей правой рукой? Какая тебе Ит... Лупень, головой не только едят, но ещё и думают! Десять лет назад я был как раз на десять лет моложе и далеко не пенсионер.
14:51:58 12-01-2024
Затурканные барнаульцы, как всегда в хвосте своих желаний.