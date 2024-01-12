Барнаульцы назвали размер желаемой пенсии

Он оказался выше средней зарплаты по региону

12 января 2024, 09:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Барнаульцы хотели бы получить пенсию в 45,2 тыс. рублей в месяц, следует из результатов опроса SuperJob.

В то же время средняя зарплата в Алтайском крае составляет 44,6 тыс. рублей. Тем самым жители города хотели бы пенсию, превышающую эту сумму.

Вместе с тем самые большие пенсионные притязания оказались у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени: 51,5, 49 и 48,9 тыс. соответственно.