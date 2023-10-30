Сейчас средний размер зарплаты в крае более 40 тысяч рублей

30 октября 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Рост средней заработной платы в Алтайском крае за три года составит от 28,4 до 32,9%, сообщает "Толк". Такой прогноз во время обсуждения бюджета края на 2024 год дал врио министра экономического развития региона Анатолий Нагорнов.

"К 2026 году, по планам Министерства экономического развития, жители региона станут в среднем получать 61 103 рубля", – отмечает издание.

По данным ведомства, за восемь месяцев 2023 года средний размер зарплаты в крае составил 43 326 рублей – на 19,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Ранее amic.ru рассказал, как и кому в 2024 году будут повышать зарплату в Алтайском крае.