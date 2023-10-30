Жителям Алтая рассказали, как сильно вырастут их зарплаты к 2026 году
Сейчас средний размер зарплаты в крае более 40 тысяч рублей
30 октября 2023, 12:00, ИА Амител
Фото: amic.ru
Рост средней заработной платы в Алтайском крае за три года составит от 28,4 до 32,9%, сообщает "Толк". Такой прогноз во время обсуждения бюджета края на 2024 год дал врио министра экономического развития региона Анатолий Нагорнов.
"К 2026 году, по планам Министерства экономического развития, жители региона станут в среднем получать 61 103 рубля", – отмечает издание.
По данным ведомства, за восемь месяцев 2023 года средний размер зарплаты в крае составил 43 326 рублей – на 19,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Ранее amic.ru рассказал, как и кому в 2024 году будут повышать зарплату в Алтайском крае.
12:09:27 30-10-2023
НАСМЕШИЛИ!!!!!! ИЗДЕВАТЬСЯ ИЗВОЛИТЕ??? а 2024, 2025 - живите как хотите??? точнее это не жизнь, а ВЫЖИВАНИЕ!!!
12:13:20 30-10-2023
Многие не доживут до этой даты, дай хоть им пожить мечтами !
12:17:44 30-10-2023
А че 2026.. требую 2226 год.
12:24:35 30-10-2023
2226 год... это ж на какой срок по счету он пойдет?
12:33:05 30-10-2023
Гость (12:24:35 30-10-2023 на какой срок по счету он пойдет?... ну если как сейчас по 6 лет, то наверное 37
12:56:03 30-10-2023
43 326 рублей – на 19,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года. *** И что хорошего? Инфляция всё сожрала.
12:57:01 30-10-2023
ВЫ ИЗДЕВАЕТЕСЬ ИЛИ ПРАВДА НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕТЕ?Какой 2026 год, если сейчас жилье подскочило до небывалых размеров!!!Какой 2026 год,если сейчас, к примеру, тот же сыр и масло не все себе могут позволить купить? Вы напишите конкретно, на сколько в 2024 году вырастет зарплата в крае. И главное, как это выглядит по сравнению с другими регионами!
13:36:10 30-10-2023
Гость (12:57:01 30-10-2023) ВЫ ИЗДЕВАЕТЕСЬ ИЛИ ПРАВДА НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕТЕ?Какой 2026 год... вы как дети, ну дайте хоть развиться инновациям, импортозамещению, бизнес кластерам и произойдет развитие и цену уйдут вниз, нам еще завидовать все будут, сейчас то от злобы кипит весь запад с америками
15:37:53 30-10-2023
Гость (13:36:10 30-10-2023) вы как дети, ну дайте хоть развиться инновациям, импортозаме... Ааа, вот это зачётный вброс! Давай ещё жги, очень нравится. Сейчас верхние карманы набьют и начнут это всё воплощать, истину говорю.
17:12:21 30-10-2023
Гость (15:37:53 30-10-2023) Ааа, вот это зачётный вброс! Давай ещё жги, очень нравится=======ну и пусть набьют,им же хуже!!! их бог накажет, а нам на том свете зачтется, на нас благодать снизойдет, они плакать будут, да поздно !!!
16:51:24 30-10-2023
Гость (13:36:10 30-10-2023) вы как дети, ну дайте хоть развиться инновациям, импортозаме... толсто
13:11:12 30-10-2023
Руководитель одного учреждения социальной защиты выдал премию нужным сотрудникам, и Опа...... наказ губернатора исполнен - средняя по учреждению стала более 40 тысяч.
13:20:21 30-10-2023
Подэтожу все вышесказанное: как он уже всем надоел со своим бла-бла-бла...
13:21:05 30-10-2023
огромное спасибо!!! будем ждать прогнозы, еще раз спасибо, что заботится о нас любимая партия
13:30:16 30-10-2023
Меня больше интересует, не насколько увеличится зарплата к 2026 году, а насколько снизится уровень жизни.
13:41:11 30-10-2023
Пусть расскажут как цены вырастут.
14:04:18 30-10-2023
Поржал просто в голос!!! )))
14:16:41 30-10-2023
В этом году ни на копейку не повысили бюджетникам... Обещали с 1го октября-но опять кукиш...
14:27:27 30-10-2023
Верим! Так и будет! Властьпредержащей челяди поднимут доходы в РАЗЫ, а населению по пятисотенной накинут, чтоб уложиться в заявленный среднеарифметический показатель. Уж не лязгали б зубами, опостылели их шаблонные клише.
14:35:08 30-10-2023
10500 мульенов
14:37:53 30-10-2023
В 26 году на эту зп 20 дошираков можно будет купить.
14:48:45 30-10-2023
вы как дети, ну дайте хоть развиться инновациям, импортозамещению, бизнес кластерам и произойдет развитие и цену уйдут вниз, нам еще завидовать все будут, ====================== Какие новации, защемление, кастеры? Война все это сожрет и мы будем завидовать им.
15:25:49 30-10-2023
Гость (14:48:45 30-10-2023) вы как дети, ну дайте хоть развиться инновациям, импортозаме... что вы? войны то нет, просто мы Родину защищаем,так бы у нас богатства и жизнь давно бы западники отняли бы, а так и огороды и картошечка и капустка с нами...
15:44:02 30-10-2023
так бы у нас богатства и жизнь давно бы западники отняли бы,----------------------------- Богатсва и жизнь защищаем? Покажите хоть одного российскую барыгу, которая в окопе защищает? Они до 2014 года, услинно гнали все наши богатства запвдникам, от туда везли все, убивали промышленную инфроструктуру. Матвиенко на весь мир прокричала, что мы простые гвозди не можем выпускать. Зачем западникам убивать тебя? Не смотри соловьевых и скабеевых.
17:07:06 30-10-2023
Гость (15:44:02 30-10-2023) так бы у нас богатства и жизнь давно бы западники отняли бы,... да усиленно гнали ,разворовывали и в окопы не лезут, ну так президент то не знает и не знал....ему то не докладывали, вот узнает правду жизни и барыг с чубайсами накажет, разберется, народу благодать снизошлет, 25 лет борется, да один в поле не воин, тяжело ему, вот бы всем нам собраться да и мирным ходом на Москву с челобитной, достучаться....он поймет
17:25:24 30-10-2023
ну так президент то не знает и не знал....ему то не докладывали,----------------------------------- Вот дьяволы, окружили президента плотным кольцом, а он бедный чаянья народа не знает и идет у них на поводу.
18:22:38 30-10-2023
Гость (17:25:24 30-10-2023) ну так президент то не знает и не знал....ему то не докладыв... он же говорил, что он один,как раб на галерах....
17:44:11 30-10-2023
Интересно они только по Барнаулу статистику ведут. Вот в сёлах и деревнях ни хрена зарплата не выросла.
19:43:36 30-10-2023
Понятно теперь какая инфляция будет
23:19:09 30-10-2023
ох уж эти сказки... ох уж эти сказочники..))))