НОВОСТИЭкономика

Жителям Алтая рассказали, как сильно вырастут их зарплаты к 2026 году

Сейчас средний размер зарплаты в крае более 40 тысяч рублей

30 октября 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Рост средней заработной платы в Алтайском крае за три года составит от 28,4 до 32,9%, сообщает "Толк". Такой прогноз во время обсуждения бюджета края на 2024 год дал врио министра экономического развития региона Анатолий Нагорнов.

"К 2026 году, по планам Министерства экономического развития, жители региона станут в среднем получать 61 103 рубля", – отмечает издание.

По данным ведомства, за восемь месяцев 2023 года средний размер зарплаты в крае составил 43 326 рублей – на 19,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Ранее amic.ru рассказал, как и кому в 2024 году будут повышать зарплату в Алтайском крае.

Фото: akzs.ru

"Хуже все равно не будет". Министр финансов Алтая пояснил падение параметров бюджета

Чиновник ответил на вопрос о том, ухудшится ли жизнь жителей края в следующем году
НОВОСТИЭкономика
Экономика Алтайский край Хорошие новости

Комментарии 30

Avatar Picture
Гость

12:09:27 30-10-2023

НАСМЕШИЛИ!!!!!! ИЗДЕВАТЬСЯ ИЗВОЛИТЕ??? а 2024, 2025 - живите как хотите??? точнее это не жизнь, а ВЫЖИВАНИЕ!!!

  39 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:13:20 30-10-2023

Многие не доживут до этой даты, дай хоть им пожить мечтами !

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:17:44 30-10-2023

А че 2026.. требую 2226 год.

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:24:35 30-10-2023

2226 год... это ж на какой срок по счету он пойдет?

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:33:05 30-10-2023

Гость (12:24:35 30-10-2023 на какой срок по счету он пойдет?... ну если как сейчас по 6 лет, то наверное 37

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:56:03 30-10-2023

43 326 рублей – на 19,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года. *** И что хорошего? Инфляция всё сожрала.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:57:01 30-10-2023

ВЫ ИЗДЕВАЕТЕСЬ ИЛИ ПРАВДА НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕТЕ?Какой 2026 год, если сейчас жилье подскочило до небывалых размеров!!!Какой 2026 год,если сейчас, к примеру, тот же сыр и масло не все себе могут позволить купить? Вы напишите конкретно, на сколько в 2024 году вырастет зарплата в крае. И главное, как это выглядит по сравнению с другими регионами!

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:36:10 30-10-2023

Гость (12:57:01 30-10-2023) ВЫ ИЗДЕВАЕТЕСЬ ИЛИ ПРАВДА НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕТЕ?Какой 2026 год... вы как дети, ну дайте хоть развиться инновациям, импортозамещению, бизнес кластерам и произойдет развитие и цену уйдут вниз, нам еще завидовать все будут, сейчас то от злобы кипит весь запад с америками

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:37:53 30-10-2023

Гость (13:36:10 30-10-2023) вы как дети, ну дайте хоть развиться инновациям, импортозаме... Ааа, вот это зачётный вброс! Давай ещё жги, очень нравится. Сейчас верхние карманы набьют и начнут это всё воплощать, истину говорю.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:12:21 30-10-2023

Гость (15:37:53 30-10-2023) Ааа, вот это зачётный вброс! Давай ещё жги, очень нравится=======ну и пусть набьют,им же хуже!!! их бог накажет, а нам на том свете зачтется, на нас благодать снизойдет, они плакать будут, да поздно !!!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

16:51:24 30-10-2023

Гость (13:36:10 30-10-2023) вы как дети, ну дайте хоть развиться инновациям, импортозаме... толсто

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:11:12 30-10-2023

Руководитель одного учреждения социальной защиты выдал премию нужным сотрудникам, и Опа...... наказ губернатора исполнен - средняя по учреждению стала более 40 тысяч.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Внимательный из Б

13:20:21 30-10-2023

Подэтожу все вышесказанное: как он уже всем надоел со своим бла-бла-бла...

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:21:05 30-10-2023

огромное спасибо!!! будем ждать прогнозы, еще раз спасибо, что заботится о нас любимая партия

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:30:16 30-10-2023

Меня больше интересует, не насколько увеличится зарплата к 2026 году, а насколько снизится уровень жизни.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость1

13:41:11 30-10-2023

Пусть расскажут как цены вырастут.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

14:04:18 30-10-2023

Поржал просто в голос!!! )))

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
...

14:16:41 30-10-2023

В этом году ни на копейку не повысили бюджетникам... Обещали с 1го октября-но опять кукиш...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:27:27 30-10-2023

Верим! Так и будет! Властьпредержащей челяди поднимут доходы в РАЗЫ, а населению по пятисотенной накинут, чтоб уложиться в заявленный среднеарифметический показатель. Уж не лязгали б зубами, опостылели их шаблонные клише.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:35:08 30-10-2023

10500 мульенов

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:37:53 30-10-2023

В 26 году на эту зп 20 дошираков можно будет купить.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:48:45 30-10-2023

вы как дети, ну дайте хоть развиться инновациям, импортозамещению, бизнес кластерам и произойдет развитие и цену уйдут вниз, нам еще завидовать все будут, ====================== Какие новации, защемление, кастеры? Война все это сожрет и мы будем завидовать им.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:25:49 30-10-2023

Гость (14:48:45 30-10-2023) вы как дети, ну дайте хоть развиться инновациям, импортозаме... что вы? войны то нет, просто мы Родину защищаем,так бы у нас богатства и жизнь давно бы западники отняли бы, а так и огороды и картошечка и капустка с нами...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:44:02 30-10-2023

так бы у нас богатства и жизнь давно бы западники отняли бы,----------------------------- Богатсва и жизнь защищаем? Покажите хоть одного российскую барыгу, которая в окопе защищает? Они до 2014 года, услинно гнали все наши богатства запвдникам, от туда везли все, убивали промышленную инфроструктуру. Матвиенко на весь мир прокричала, что мы простые гвозди не можем выпускать. Зачем западникам убивать тебя? Не смотри соловьевых и скабеевых.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:07:06 30-10-2023

Гость (15:44:02 30-10-2023) так бы у нас богатства и жизнь давно бы западники отняли бы,... да усиленно гнали ,разворовывали и в окопы не лезут, ну так президент то не знает и не знал....ему то не докладывали, вот узнает правду жизни и барыг с чубайсами накажет, разберется, народу благодать снизошлет, 25 лет борется, да один в поле не воин, тяжело ему, вот бы всем нам собраться да и мирным ходом на Москву с челобитной, достучаться....он поймет

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:25:24 30-10-2023

ну так президент то не знает и не знал....ему то не докладывали,----------------------------------- Вот дьяволы, окружили президента плотным кольцом, а он бедный чаянья народа не знает и идет у них на поводу.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:22:38 30-10-2023

Гость (17:25:24 30-10-2023) ну так президент то не знает и не знал....ему то не докладыв... он же говорил, что он один,как раб на галерах....

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:44:11 30-10-2023

Интересно они только по Барнаулу статистику ведут. Вот в сёлах и деревнях ни хрена зарплата не выросла.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Николай

19:43:36 30-10-2023

Понятно теперь какая инфляция будет

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
дровосек

23:19:09 30-10-2023

ох уж эти сказки... ох уж эти сказочники..))))

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров