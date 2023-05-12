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Барнаульцы не могут быстро выехать из города из-за большого затора

Жители Барнаула в пятницу днём поехали отдыхать

12 мая 2023, 15:01, ИА Амител

В Барнауле на улице Аванесова, в сторону Змеиногорского тракта, сильно затруднено движение и образовалась пробка, рассказали читатели amic.ru.

"Движение затруднено по правой стороне – от въезда на гору и до храма, где дороги в обе стороны "соединяются", – рассказали читатели.

Согласно сервису "Яндекс.Пробки", заторы также наблюдаются на нескольких традиционно проблемных участках дорог – на проспекте Строителей и Павловском тракте, машины стоят на улицах Советской Армии и 2-й Строительной. На улице Челюскинцев затор растянулся на 1,3 км – от улицы Чкалова до проспекта Строителей.

Практически обездвижен проспект Калинина, а также примыкающие к нему улицы Кулагина и Цеховая.

Барнаул Пробки

Комментарии 3

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Гость

15:04:42 12-05-2023

нормальные люди еще на работе, а те кто не работает мог уехать когда хочет, так вам и надо

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Гость

16:58:26 12-05-2023

Это ненормальные на работе в пятницу сидят до упора.

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БарнАулец

18:24:33 12-05-2023

Так им и надо лимита лебяжинская, бельмесёвская и прочая котеджная ... Работайте по месту жительства или не гундите из за пробок.

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