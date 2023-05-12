Барнаульцы не могут быстро выехать из города из-за большого затора
Жители Барнаула в пятницу днём поехали отдыхать
12 мая 2023, 15:01, ИА Амител
В Барнауле на улице Аванесова, в сторону Змеиногорского тракта, сильно затруднено движение и образовалась пробка, рассказали читатели amic.ru.
"Движение затруднено по правой стороне – от въезда на гору и до храма, где дороги в обе стороны "соединяются", – рассказали читатели.
Согласно сервису "Яндекс.Пробки", заторы также наблюдаются на нескольких традиционно проблемных участках дорог – на проспекте Строителей и Павловском тракте, машины стоят на улицах Советской Армии и 2-й Строительной. На улице Челюскинцев затор растянулся на 1,3 км – от улицы Чкалова до проспекта Строителей.
Практически обездвижен проспект Калинина, а также примыкающие к нему улицы Кулагина и Цеховая.
15:04:42 12-05-2023
нормальные люди еще на работе, а те кто не работает мог уехать когда хочет, так вам и надо
16:58:26 12-05-2023
Это ненормальные на работе в пятницу сидят до упора.
18:24:33 12-05-2023
Так им и надо лимита лебяжинская, бельмесёвская и прочая котеджная ... Работайте по месту жительства или не гундите из за пробок.