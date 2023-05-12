Барнаульцы не могут быстро выехать из города из-за большого затора

Жители Барнаула в пятницу днём поехали отдыхать

12 мая 2023, 15:01, ИА Амител

В Барнауле на улице Аванесова, в сторону Змеиногорского тракта, сильно затруднено движение и образовалась пробка, рассказали читатели amic.ru.

"Движение затруднено по правой стороне – от въезда на гору и до храма, где дороги в обе стороны "соединяются", – рассказали читатели.

Согласно сервису "Яндекс.Пробки", заторы также наблюдаются на нескольких традиционно проблемных участках дорог – на проспекте Строителей и Павловском тракте, машины стоят на улицах Советской Армии и 2-й Строительной. На улице Челюскинцев затор растянулся на 1,3 км – от улицы Чкалова до проспекта Строителей.

Практически обездвижен проспект Калинина, а также примыкающие к нему улицы Кулагина и Цеховая.