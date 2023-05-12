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В Барнауле отключат светофор на шоссе Ленточный бор

Устройство не будет работать три с половиной часа

12 мая 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Барнауле 12 мая отключат светофор на пересечении шоссе Ленточный Бор с улицей Кутузова, сообщили в мэрии.

Устройство не будет работать с 08:30 до 12:00 по причине его планового ремонта.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков, регулировщиков и ПДД.

Ранее сообщалось, что в Барнауле закупят 16 новых светофоров, на них потратят 224 тысячи рублей.

Комментарии 2

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Гость

11:35:15 12-05-2023

А почему не ведутся "работы" в НОЧНОЕ время? Кода поток авто минимален! Денег жалко "бюджетных"? А денег Населения не жалко, потраченных на бензин при стоянии в пробке??? Пробки в этом месте и так большие в это время, так ещё длиньше сделали . . .

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Гость

15:46:39 12-05-2023

Гость (11:35:15 12-05-2023) А почему не ведутся "работы" в НОЧНОЕ время? Кода поток авто... А куда вы едете днем по пробкам?? Катайтесь и работайте ночью!!!

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