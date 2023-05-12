В Барнауле отключат светофор на шоссе Ленточный бор
Устройство не будет работать три с половиной часа
12 мая 2023, 08:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле 12 мая отключат светофор на пересечении шоссе Ленточный Бор с улицей Кутузова, сообщили в мэрии.
Устройство не будет работать с 08:30 до 12:00 по причине его планового ремонта.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков, регулировщиков и ПДД.
Ранее сообщалось, что в Барнауле закупят 16 новых светофоров, на них потратят 224 тысячи рублей.
11:35:15 12-05-2023
А почему не ведутся "работы" в НОЧНОЕ время? Кода поток авто минимален! Денег жалко "бюджетных"? А денег Населения не жалко, потраченных на бензин при стоянии в пробке??? Пробки в этом месте и так большие в это время, так ещё длиньше сделали . . .
15:46:39 12-05-2023
Гость (11:35:15 12-05-2023) А почему не ведутся "работы" в НОЧНОЕ время? Кода поток авто... А куда вы едете днем по пробкам?? Катайтесь и работайте ночью!!!