В Барнауле отключат светофор на шоссе Ленточный бор

Устройство не будет работать три с половиной часа

12 мая 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле 12 мая отключат светофор на пересечении шоссе Ленточный Бор с улицей Кутузова, сообщили в мэрии.

Устройство не будет работать с 08:30 до 12:00 по причине его планового ремонта.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков, регулировщиков и ПДД.

Ранее сообщалось, что в Барнауле закупят 16 новых светофоров, на них потратят 224 тысячи рублей.