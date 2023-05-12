Барнаульцы не могут улететь в Белоруссию после потери паспортов в Санкт-Петербурге
Восстановить документы семья также не может из-за отказа МФЦ
12 мая 2023, 14:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Семья из Барнаула не может попасть в Белоруссию – в Санкт-Петербурге они потеряли паспорта. Об этом сообщает "Фонтанка".
Пара с ребёнком собиралась уехать в Москву, а оттуда попасть в Минск на съёмки, однако 7 мая они обнаружили пропажу сумки. Внутри были документы супругов, а также около 60 тысяч рублей.
Барнаульцам не согласились помочь на станции метро, полиция отказалась смотреть камеры, ссылаясь на то, что в метро большой поток людей. В МФЦ от семьи потребовали постановление о возбуждении дела или об отказе. При этом в выдаче временных удостоверений барнаульцам не отказали – по ним люди смогут вернуться домой.
15:02:08 12-05-2023
И что предлагается нам сделать ? Поплакаться вместе с ними ?
15:08:10 12-05-2023
А как же - своих не бросаем, вот оно отношение к простым людям. ведь никто не застрахован от такой ситуации.
17:11:58 12-05-2023
гость (15:08:10 12-05-2023) А как же - своих не бросаем, вот оно отношение к простым люд... Как вы любите все передергивать, точно хохлы пишут, гниль лезет из всех щелей. Им не отказали в выдаче временных удостоверений для возвращения домой. Прощелкали все документы - едьте домой и там разбирайтесь, ваша поездка завершилась, а не нойте
17:59:55 12-05-2023
едьте домой и там разбирайтесь, ваша поездка завершилась, а не нойте- а кто им билеты без паспортов продаст?
19:13:24 12-05-2023
гость (17:59:55 12-05-2023) едьте домой и там разбирайтесь, ваша поездка завершилась, а... Вернутся по временому удостоверению в выдаче которого им не отказывают.