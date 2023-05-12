Барнаульцы не могут улететь в Белоруссию после потери паспортов в Санкт-Петербурге

Восстановить документы семья также не может из-за отказа МФЦ

12 мая 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Семья из Барнаула не может попасть в Белоруссию – в Санкт-Петербурге они потеряли паспорта. Об этом сообщает "Фонтанка".

Пара с ребёнком собиралась уехать в Москву, а оттуда попасть в Минск на съёмки, однако 7 мая они обнаружили пропажу сумки. Внутри были документы супругов, а также около 60 тысяч рублей.

Барнаульцам не согласились помочь на станции метро, полиция отказалась смотреть камеры, ссылаясь на то, что в метро большой поток людей. В МФЦ от семьи потребовали постановление о возбуждении дела или об отказе. При этом в выдаче временных удостоверений барнаульцам не отказали – по ним люди смогут вернуться домой.