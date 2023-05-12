Жительница Алтая в надежде разбогатеть на инвестициях отдала мошенникам 750 тысяч

Все деньги сельчанка взяла в кредит

12 мая 2023, 10:46, ИА Амител

Фото: pxhere.com

48-летняя жительница села Павловск Алтайского края ради получения прибыли перевела мошенникам 750 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по региону.

Женщина рассказала, что хотела заработать на инвестициях и для этого зарегистрировалась в приложении, после чего с ней связались якобы сотрудники инвестиционной компании и предложили вложиться в инвестпроекты для получения процентов.

"Доверчивая женщина не усомнилась в словах "менеджера" и через мобильное приложение оформила на себя три кредита в размере 750 тысяч рублей. После чего, действуя по указанию злоумышленников, женщина сняла денежные средства и перевела на номер телефона, который ей указали", – рассказали в ведомстве.

Когда мнимые брокеры перестали выходить на связь, сельчанка обратилась в полицию. Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в крупном размере.