Барнаульцы недовольны столбиками возле опасной остановки на Красноармейском

Горожане просят реорганизовать движение, чтобы обезопасить людей

15 ноября 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители Барнаула в социальных сетях выразили недовольство конусами, которые установили у опасной остановки возле ТЦ "Первомайский" на проспекте Красноармейском. Пост об этом разместили в сообществе "Инцидент Барнаул".

Автор сообщения отметил, что на данном участке конусы не помогут снизить количество аварий. По мнению горожанина, нужно нанести разметку по примеру участка у Аграрного университета, чтобы проезд здесь стал безопаснее.

Ранее в мэрии рассказали, что в качестве оперативных мер, принятых на основании рекомендаций ГИБДД, на крайней стойке ограждения разместили светоотражающую пленку, а также установили направляющие светоотражающие столбики.

Также в городской администрации добавили, что в 2024 году начнут работу над изменением данного участка дороги, чтобы сделать его безопаснее.