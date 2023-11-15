Барнаульцы недовольны столбиками возле опасной остановки на Красноармейском
Горожане просят реорганизовать движение, чтобы обезопасить людей
15 ноября 2023, 09:00, ИА Амител
Жители Барнаула в социальных сетях выразили недовольство конусами, которые установили у опасной остановки возле ТЦ "Первомайский" на проспекте Красноармейском. Пост об этом разместили в сообществе "Инцидент Барнаул".
Автор сообщения отметил, что на данном участке конусы не помогут снизить количество аварий. По мнению горожанина, нужно нанести разметку по примеру участка у Аграрного университета, чтобы проезд здесь стал безопаснее.
Ранее в мэрии рассказали, что в качестве оперативных мер, принятых на основании рекомендаций ГИБДД, на крайней стойке ограждения разместили светоотражающую пленку, а также установили направляющие светоотражающие столбики.
Также в городской администрации добавили, что в 2024 году начнут работу над изменением данного участка дороги, чтобы сделать его безопаснее.
09:08:38 15-11-2023
остоновочка уууууузенькая, как там пассажиры ютятся ? как трамвай подъезжпет страх страхом . и все такие на красноармейском. или трамваи купите поменьше, или остановки сделайте пошире.
09:41:24 15-11-2023
Гость (09:08:38 15-11-2023) остоновочка уууууузенькая, как там пассажиры ютятся ? как т... А где соблюдение норм ???
09:26:49 15-11-2023
Другие города от трамваев избавляются, а мы закупаем. Или проложили бы рельсы хотя бы с одной стороны дороги. Не помню где видела. А то остановки узкие, в слякоть проезжающие мимо машины скорость не сбавляют, людей обрызгивают.
09:33:19 15-11-2023
Гость (09:26:49 15-11-2023) Другие города от трамваев избавляются, а мы закупаем. Или пр... Предположим, на той же Горе трамвай - единственный вид транспорта, который вечером едет, а не стоит. Людей обрызгивают везде - на переходах, на остановках, которые не посреди улицы и даже во дворах. Дело не в остановках, а в летунах.
11:41:11 15-11-2023
Гость (09:26:49 15-11-2023) Другие города от трамваев избавляются, а мы закупаем. Или пр... Это какие города избавляются не из экономических соображений? Трамвай второй после метро и монорельса транспорт. От него не избавляться, а продвигать всеми силами надо и во все части города.
11:59:41 15-11-2023
Гость (11:41:11 15-11-2023) Это какие города избавляются не из экономических соображений... Владивосток.
12:12:20 15-11-2023
Гость (11:59:41 15-11-2023) Владивосток.... То же мне пример)))
12:19:12 15-11-2023
Гость (11:59:41 15-11-2023) Владивосток.... там где закрывали, потом снова открывали, а потом закрыли окончательно из-за ДОЛГОВ? При этом самая перспективная идея развития ОТ в Владивостоке сейчас строительство "легкого метро", по сути городской электрички.
23:02:07 15-11-2023
Гость (09:26:49 15-11-2023) Другие города от трамваев избавляются, а мы закупаем. Или пр... Ну, от мозга ты уже избавилась. Окончательно и бесповоротно.
09:32:29 15-11-2023
Согласен! Разметку сделайте адекватную!? Среднюю и правую полосу сузить, а левую расширить! Что бы у тех кто двигается в ближнем к остановке ряду была возможность законно маневрировать в пределах своей полосы... А все другие участники движения, в среднем и правом ряду не поджимали левых вплотную к остановке!... Кажется на Крупской так, перед спуском в сторону первомайского...
09:43:13 15-11-2023
Гость (09:32:29 15-11-2023) была возможность законно маневрировать в пределах своей полосы..... прочитайте что такое маневрирование. езда в своей полосе "как бык помочился" - не маневрирование
09:35:14 15-11-2023
Глухая бетонная стена отделяющая остановку от проезжей части спасет всех! Не благодарите. Пользуйтесь!
10:18:10 15-11-2023
Этой остановке десятки лет. Ну ездили же ранее на этом участке без аварий. Ну никто как то туда не залетал. А сейчас какие то аномальные олени народились в Барнауле. Пренебрежение ПДД и несоблюдение скоростного режима - вот причины. Да, остановка не по ГОСТу. Так таких остановок - процентов 70 по городу. Дороги узкие, а вкупе с трамвайными путями мест для трафика автомобилей вообще мало. Чтобы все правильно сделать это надо полгорода перестроить и расширить улицы. Это нереально по финансам.
10:28:05 15-11-2023
Нытики. Что бы не делалось, вечно всем недовольны. ЭКСТРЕМИСТЫ И ИНАГЕНТЫ!
10:45:11 15-11-2023
Гость (10:28:05 15-11-2023) Нытики. Что бы не делалось, вечно всем недовольны. ЭКСТРЕМИС... Ага.. меня заминусовали когда сказала что столбики нравятся. фу такими быть(
10:44:37 15-11-2023
Все новое хорошо забытое старое. На начале остановки, по жизни урна бетонная стояла и редкий водятел рисковал ее сбить ))) Вот и сейчас надо столбик бетонный повыше поставить, как например на ПП на Павловском на островках безопасности.
10:53:55 15-11-2023
Там раньше разметки не было и аварий не было, нанесли кривую разметку в этом году и бьются теперь
11:08:32 15-11-2023
там ещё дятлы любят на первой полосе стоять, либо корыто припарковать на полполосы - для проезда только средний ряд остаётся. Однозначно нужно расширить остановку и привести полосы в порядок. Пусть засчёт парковки будет.
12:05:47 15-11-2023
Ничего там менять не нужно. Просто надо идиотам и ТП права не выдавать и все
12:41:55 15-11-2023
А никто не хочет вспомнить, что до ремонта Красноармейского лет 10 назад там было всего по 2 полосы в каждую сторону и нормальной ширины трамвайные остановки. По требованию граждан сузили полосу для трамваев и сузили остановки, чтобы сделать три полосы для авто. Теперь опять неладно: 10 лет нормально все видели это сужение и разъезжались, а в октябре 2023 года шары всем повыпучило - 3 ДТП за месяц!
13:21:19 15-11-2023
неужели там так мало места, что нельзя было на полметра расширить дорогу и остановку сдвинув всё вправо на метр? или мозгов не хватило у тех, кто это делал и принимал работу?