В Барнауле переделают остановку, куда залетают машины, а пока поставили столбики
В 2024 году планируется разработать проектно-сметную документацию на переустройство данного участка дороги
14 ноября 2023, 17:19, ИА Амител
В Барнауле на трамвайной остановке "Улица Чернышевского" на проспекте Красноармейском провели дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности в связи с увеличением случаев наезда на ограждение, сообщили в администрации города.
Ранее в паблике "В курсе 22" появилась информация, что дорожные службы нашли способ обезопасить трамвайную остановку и находящихся на ней людей – установили маленькие столбики. Напомним, за минувшие четыре недели автомобили два раза залетали на остановку, в одном из инцидентов получила тяжелые травмы девушка, и еще одно ДТП произошло накануне.
В мэрии пояснили, что в качестве оперативных мер, принятых на основании рекомендаций ГИБДД, на крайней стойке ограждения разместили светоотражающую пленку, а также установили направляющие светоотражающие столбики.
"Это позволит водителям лучше ориентироваться в дорожной ситуации и безопасно проезжать этот участок дороги", – подчеркнули в администрации города.
Кроме того, восстановили секции ограждения, поврежденные в результате ДТП.
В 2024 году планируется разработать проектно-сметную документацию на переустройство данного участка дороги, а также будет проработан вопрос по определению источников финансирования для выполнения соответствующих работ", – добавили в мэрии.
Ранее эксперт рассказал amic.ru, что трамвайная остановка сделана не по правилам.
17:29:05 14-11-2023
Решили проблему :-) Ну теперь то точно никто никуда не залетит :-)
17:37:59 14-11-2023
будет бетонный блок А смета на 10 лям )))
17:46:13 14-11-2023
в первый же снегопад "Дорожники" снесут эти столбики
20:08:43 14-11-2023
Гость (17:46:13 14-11-2023) в первый же снегопад "Дорожники" снесут эти столбики... не снесут. они к бордюрам не приближаются.
20:57:23 14-11-2023
бетонные отбойники. огородить все остановки и тротуары.
06:55:54 15-11-2023
Пора уже водителям понять, что не стоит так гонять. Хожу каждый день по тратуару 2 остановки пешком по ул. Энтузиастов, 80% водителей пытаются видимо взлететь, а не ехать😤. Поэтому даже на тратуаре не чувствешь защищённости. А после того как, поставили светофор с пересечеем с новой дорогой(65 лет Победы) , стало ещё хуже, переходить дорогу. Так как теперь каждый второй пытается проскочить на желтый и даже красный. А ведь когда они долетают до другой стороны перекрëста, там уже давно горит зелëный для пешеходов! Плюс с Мария ра выезжающие игнорируют этот светофор и знаки!!!
07:20:12 15-11-2023
0.5 кирпича с собой иметь надо
07:24:41 15-11-2023
Этой остановке десятки лет. Ну ездили же ранее на этом участке без аварий. Ну никто как то туда не залетал. А сейчас какие то аномальные олени народились в Барнауле. Пренебрежение ПДД и несоблюдение скоростного режима - вот причины. Да, остановка не по ГОСТу. Так таких остановок - процентов 70 по городу. Дороги узкие, а вкупе с трамвайными путями мест для трафика автомобилей вообще мало. Чтобы все правильно сделать это надо полгорода перестроить и расширить улицы. Это нереально по финансам.
10:34:41 15-11-2023
Гость (07:24:41 15-11-2023) Этой остановке десятки лет. Ну ездили же ранее на этом участ... От нормальных родителей дебилы не родятся.
07:39:11 15-11-2023
Столбики нравятся)
08:12:00 15-11-2023
Месяц голову ломали. Наконец-то придумали!
09:33:02 15-11-2023
Все новое хорошо забытое старое. На начале остановки, по жизни урна бетонная стояла и редкий водятел рисковал ее сбить ))) Вот и сейчас надо столбик бетонный повыше поставить, как например на ПП на Павловском на островках безопасности.
11:52:32 15-11-2023
Какие столбики? сужение полосы движения! Нет норм! Даже знаков нет. А у нас столбики.....я в шоке. Мэрия города обязана устранить данное нарушение незамедлительно! Жизни людей зависят, а они пока разработают ПСД, тьфу
15:59:10 15-11-2023
Заузить дорогу? Тоже будут ДТП..
16:07:46 15-11-2023
Да перенесите уже остановку - дослали нашли проблему.