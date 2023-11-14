В Барнауле переделают остановку, куда залетают машины, а пока поставили столбики

В 2024 году планируется разработать проектно-сметную документацию на переустройство данного участка дороги

14 ноября 2023, 17:19, ИА Амител

Фото: t.me/vkurse22 / "В курсе 22"

В Барнауле на трамвайной остановке "Улица Чернышевского" на проспекте Красноармейском провели дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности в связи с увеличением случаев наезда на ограждение, сообщили в администрации города.

Ранее в паблике "В курсе 22" появилась информация, что дорожные службы нашли способ обезопасить трамвайную остановку и находящихся на ней людей – установили маленькие столбики. Напомним, за минувшие четыре недели автомобили два раза залетали на остановку, в одном из инцидентов получила тяжелые травмы девушка, и еще одно ДТП произошло накануне.

В мэрии пояснили, что в качестве оперативных мер, принятых на основании рекомендаций ГИБДД, на крайней стойке ограждения разместили светоотражающую пленку, а также установили направляющие светоотражающие столбики.

"Это позволит водителям лучше ориентироваться в дорожной ситуации и безопасно проезжать этот участок дороги", – подчеркнули в администрации города.

Кроме того, восстановили секции ограждения, поврежденные в результате ДТП.

В 2024 году планируется разработать проектно-сметную документацию на переустройство данного участка дороги, а также будет проработан вопрос по определению источников финансирования для выполнения соответствующих работ", – добавили в мэрии.

Ранее эксперт рассказал amic.ru, что трамвайная остановка сделана не по правилам.