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Барнаульцы недовольны плохим ремонтом дороги во дворе

По участку можно проехать только с риском для автомобиля

19 июля 2024, 07:14, ИА Амител

Отремонтированный участок / Кадр из видео / Народный фронт
Отремонтированный участок / Кадр из видео / Народный фронт

Жители Барнаула возмущены качеством работ по восстановлению внутридворового проезда. Об этом сообщает Народный фронт.

В июне жители улицы Юрина рассказали, что остались недовольны результатом работ по прокладке коммуникаций. После завершения работ ресурсовики не восстановили дорожное полотно, оставив его в плохом состоянии.

Экстренно начались работы по восстановлению перекопанного участка. Люди были рады, что проблема наконец-то решается. Однако, как оказалось, спешка привела к негативным последствиям: асфальт потрескался и провалился.

Барнаульцы жалуются, что теперь по внутридворовому проезду можно проехать, но с риском для автомобиля.

Барнаул Дороги

Комментарии 4

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Андрей

07:52:10 19-07-2024

Пройти то можно.

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гость

08:04:07 19-07-2024

Аналогичная ситуация на въезде (единственном) в дома 41,43,45 и школу 128 с улицы Шумакова! После ремонтных работ на дороге быстро уложили асфальт. Отчитались видимо, галочку поставили. А не прошло и двух недель как новый асфальт начал проваливаться и на дороге и на тротуаре!

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Мусик

09:53:20 19-07-2024

ходите много, асфальт нагрузки не выдерживает. особенно в каблуках высоких.
ездите на машынах - тогда удельное давление будет меньше.

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Гость

14:10:14 20-07-2024

По Прудскому переулку от Чкалова до Партимзанской вообще невозможно проехать

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