Барнаульцы недовольны плохим ремонтом дороги во дворе
По участку можно проехать только с риском для автомобиля
19 июля 2024, 07:14, ИА Амител
Жители Барнаула возмущены качеством работ по восстановлению внутридворового проезда. Об этом сообщает Народный фронт.
В июне жители улицы Юрина рассказали, что остались недовольны результатом работ по прокладке коммуникаций. После завершения работ ресурсовики не восстановили дорожное полотно, оставив его в плохом состоянии.
Экстренно начались работы по восстановлению перекопанного участка. Люди были рады, что проблема наконец-то решается. Однако, как оказалось, спешка привела к негативным последствиям: асфальт потрескался и провалился.
Барнаульцы жалуются, что теперь по внутридворовому проезду можно проехать, но с риском для автомобиля.
07:52:10 19-07-2024
Пройти то можно.
08:04:07 19-07-2024
Аналогичная ситуация на въезде (единственном) в дома 41,43,45 и школу 128 с улицы Шумакова! После ремонтных работ на дороге быстро уложили асфальт. Отчитались видимо, галочку поставили. А не прошло и двух недель как новый асфальт начал проваливаться и на дороге и на тротуаре!
09:53:20 19-07-2024
ходите много, асфальт нагрузки не выдерживает. особенно в каблуках высоких.
ездите на машынах - тогда удельное давление будет меньше.
14:10:14 20-07-2024
По Прудскому переулку от Чкалова до Партимзанской вообще невозможно проехать