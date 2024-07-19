Барнаульцы недовольны плохим ремонтом дороги во дворе

По участку можно проехать только с риском для автомобиля

19 июля 2024, 07:14, ИА Амител

Отремонтированный участок / Кадр из видео / Народный фронт

Жители Барнаула возмущены качеством работ по восстановлению внутридворового проезда. Об этом сообщает Народный фронт.

В июне жители улицы Юрина рассказали, что остались недовольны результатом работ по прокладке коммуникаций. После завершения работ ресурсовики не восстановили дорожное полотно, оставив его в плохом состоянии.

Экстренно начались работы по восстановлению перекопанного участка. Люди были рады, что проблема наконец-то решается. Однако, как оказалось, спешка привела к негативным последствиям: асфальт потрескался и провалился.

Барнаульцы жалуются, что теперь по внутридворовому проезду можно проехать, но с риском для автомобиля.