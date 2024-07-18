Парковки для самокатов появились на улицах Барнаула

Возможно, теперь СИМ не будут раскиданы где попало и мешать пешеходам

18 июля 2024, 13:20, ИА Амител

Парковки для самокатов в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле появилась разметка, обозначающая место парковки для самокатов. Нанесли разметку на днях на всех популярных точках проката. Парковки помечены буквой Р и значком электросамоката.

Ранее движение самокатов в Барнауле запретили на пешеходной улице Мало-Тобольской. Там установили запрещающие знаки, а арендованные (кикшеринговые) электросамокаты автоматически остановятся на этом участке. Частный электросамокат на улицу заедет, однако это является нарушением, за которое придется заплатить штраф 800 рублей.