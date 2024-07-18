Парковки для самокатов появились на улицах Барнаула
Возможно, теперь СИМ не будут раскиданы где попало и мешать пешеходам
18 июля 2024, 13:20, ИА Амител
Парковки для самокатов в Барнауле / Фото: amic.ru
В Барнауле появилась разметка, обозначающая место парковки для самокатов. Нанесли разметку на днях на всех популярных точках проката. Парковки помечены буквой Р и значком электросамоката.
Ранее движение самокатов в Барнауле запретили на пешеходной улице Мало-Тобольской. Там установили запрещающие знаки, а арендованные (кикшеринговые) электросамокаты автоматически остановятся на этом участке. Частный электросамокат на улицу заедет, однако это является нарушением, за которое придется заплатить штраф 800 рублей.
13:28:14 18-07-2024
а с каких пор улицы города начали портить ради работы коммерческих компаний? как помню за рекламу на асфальте даже штрафовали. Установить штрафы за разбросанные самокаты и всё. Стоит в неположенном месте -1000 р. за каждый случай. Быстро софт допилят, что бы поездка заканчивалась не в квадрате 100 на 100 метров, а в 3 на 4.
14:01:21 18-07-2024
Гость (13:28:14 18-07-2024) а с каких пор улицы города начали портить ради работы коммер... Ну как-то зе пометить эти искомые 3*4 метра надо. Да и не в софте дело, а в точности геопозиционирования, а тут у нас в городе швах... и это мало зависит от абонентского устройства.
14:17:16 18-07-2024
Гость (14:01:21 18-07-2024) Ну как-то зе пометить эти искомые 3*4 метра надо. Да и не в ... Проблемы коммерческой деятельности одной организации не должны становиться проблемами горожан и муниципалитета. По факту под коммерческую деятельность сторонней организации выделяют землю на красных линиях города. Интересно, а они аренду платят за эти "парковки"?
15:35:11 18-07-2024
Гость (14:17:16 18-07-2024) Проблемы коммерческой деятельности одной организации не долж... Ну, давайте все службы доставки разгоним- нефиг на велосипедах ездить по нашим дорогам. И пешую доставку тоже запретим- нефиг тротуары топтать... И вообще, коммерческий транспорт пусть на парковки не заезжает... бабок всех от Марий ра разогнать! Ну и так далее... Я тоже, мягко говоря, ненавижу этих нетрадиционных на самокатах, но что поделать!
20:31:38 18-07-2024
Гость (15:35:11 18-07-2024) Ну, давайте все службы доставки разгоним- нефиг на велосипед... ну нет давайте под каждый магазин и фирму от тротуара место отрежем под парковочку то. Они думаю против не будут.
14:06:30 18-07-2024
Всегда думаю, зачем эти велики с корзинками? Допустим набрал ты в магазе что-то весомое, отвёз до подъезда с километр. А дальше как? и что делать с великом?
14:07:41 18-07-2024
Их надо вообще запретить пока не появятся для них дороги, а не делать парковки.
15:38:24 18-07-2024
Цепями их на этих стоянках приковать и пусть стоят до зимы, на Соце от них не проехать не пройти..