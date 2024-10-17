Барнаульцы недовольны расширением павильона, которое "наехало" на проезд и тротуары

Работы идут на законных основаниях: по крайней мере, такова позиция профильного комитета мэрии

17 октября 2024, 13:15, ИА Амител

Бетонные стены / Фото: unsplash.com

Собственник земельного участка на улице Попова, 43а, приступил к расширению старого павильона, что вызвало недовольство местных жителей. Как сообщает "Толк", в область застройки попали канализационные люки, технический проезд и тротуар.

Небольшой павильон, облицованный желтым сайдингом, существует по этому адресу уже больше десяти лет. За годы существования его наполнение менялось несколько раз: здесь были пекарня, алкогольный и продуктовый магазины. В последнее время на фасаде висит вывеска аптечной сети.

По словам местных жителей, около полутора месяцев назад павильон начали расширять. На объект вышла бригада рабочих, которая занялась обустройством бетонного основания. На вопросы горожан они не отвечают. Сам объект при этом не огорожен, а информационной таблички нет.

Бетонное основание залили с двух сторон от павильона. Так, по улице Попова конструкция заняла участок озелененной территории, а по улице Юрина перекрыла заасфальтированный проезд. Им, по словам горожан, постоянно пользовались не только местные жители, но и водители спецтранспорта.

"Этот проезд был самым коротким путем для скорой и для других машин – тех же мусоровозов. Здесь всегда была дорога. Не зря же ее заасфальтировали. Теперь, чтобы заехать в наши дворы, им придется крутиться, потому что с улицы Попова проехать проблематично", – рассказала местная жительница.

Пешеходы также больше не могут ходить мимо здания по широкой заасфальтированной дороге. Сейчас для них остался лишь узкий проход: после наступления холодов он покрылся льдом. По словам местных жителей, с коляской проходить теперь там неудобно, а зимой, скорее всего, будут заносы. При этом пешеходный путь ведет прямиком к зебре через Юрина: тут большой поток людей.

Участок, на котором идет строительство, находится в частных руках. С середины сентября 2024 года он зарегистрирован на некое физическое лицо, с которым связаться не удалось. Работы ведутся на законных основаниях: по крайней мере, такова позиция профильного комитета мэрии. Там отметили, что собственник вправе распоряжаться имуществом, принадлежащим ему, по своему усмотрению. При этом разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства не выдавалось, а проектная документация в комитет не поступала.