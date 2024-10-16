Гигантский участок под спортцентр выставили на торги на окраине Барнаула
Несколько лет назад площадку уже разыгрывали с аукциона, но ее назначение было другим
16 октября 2024, 09:30, ИА Амител
Рядом с новыми микрорайонами на ул. Власихинской на аукцион выставили участок под строительство спортивного объекта. Площадь земли – 6,29 га. Территория расположена по соседству с кварталом "Времена года" и "золотым" кварталом 2012, который в этом году разыграли на торгах и уже начали осваивать.
Часть участка покрывает санитарно-защитная зона предприятий. Кроме того, на площадке расположены три горных отвода для разведки и добычи подземных вод. Все они предоставлены в пользование. Согласно российскому законодательству, любая деятельность в границах отводов "может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен".
Участок на ул. Власихинской, 204, под строительство спортивного объекта / Фото: "Яндекс.Карты"
Выставленный на торги участок сдают в аренду на десять лет и восемь месяцев. Его начальная цена составляет 20,2 млн рублей. Аукцион назначен на 12 ноября 2024 года.
Интересно, что в 2020 году эту площадку уже выставляли на торги. Правда, была она в два раза меньше – 3,1 га, а предназначался участок для "строительства офисного центра, бизнес-центра". Стартовая цена продажи составляла 3,4 млн рублей. Однако аукцион провалился: желающих арендовать землю и построить объекты не нашлось.
10:33:22 16-10-2024
помнится участок под спорткомплекс был на Власихинской между Лентой и Ашаном и что теперь там?
16:10:08 16-10-2024
гость (10:33:22 16-10-2024) помнится участок под спорткомплекс был на Власихинской межд... дома жилые и гаражи, а что?
10:33:57 16-10-2024
павлик колом-подземные воды-нет школ/садов/поликлиник- отсутствие ОТ...НОРМ бегом все покупать, а потом ныть на амике что какие они все плохие заставили там купить
12:47:52 16-10-2024
А на Сибирском проспекте возле Изумрудного когда достроят спортобъект?