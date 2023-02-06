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Барнаульцы недовольны тем, что при уборке снега с дорог пропадает полоса

Горожане отметили, что подобная ситуация складывается и на других улицах

06 февраля 2023, 12:41, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Барнаульский водитель в социальных сетях посетовал на то, что при уборке дорог от снега размеры проезжей части уменьшаются. Пост опубликовали в сообществе Barnaul22.

"Почему участок дороги по ул. Попова от ул. Власихинской в направлении ул. Трактовой по правому ряду в таком состоянии? Вместо положенных трёх рядов осталось два и какая-то велодорожка", – написал возмущённый горожанин.

В комментариях под постом пользователи отметили, что подобные сужения во время уборки снега отмечаются и на других улицах.

 

Комментарии 10

  • На кольце Малахова-Антона Петрова каждый год повторяется одна и та же история, НЕ чистится первая (крайняя правая) полоса!!! Слепота? Халатность? Вредительство? Саботаж?
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Челюскицев только вчера ночью более-менее нормально почистили, а снегопад месяц назад был, а Пролетарская так и есть 0,7-0,8 полосы) и разъезжайтесь как хотите(
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Ну да, тяжеловато до самого края почистить. Дольше и дороже
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Потаму что снегоуборщики, как и перевозчики курят с местным режимом
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Не курят, а это одно и то же.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Делаете фото с места-беспредела, с геолокацией Загружаете на сайт генерального прокурора. Требуете наказать ответственных персонажей, со всей проллетарской ненавистью... И в течении месяца придёт ответ А снег уберут завтра Попробуйте, чем жалиться в АМИКи и ТтикТоки...
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, хороший совет!Завтра с утра сниму и на сайт загружу,проверим:)Даже сегодня уже сниму,чтобы время не терять!!!А то завтра опять "толкаться" будем с диарейщиками, которые в шары долбятся и не видят,что НЕТ 3 ПОЛОСЫ!!!!НЕТ ЕЁ!!!!
    06 февраля, Гость   Ответить
  • А мастер, который принимает качество уборки не видит, что убрали плохо? Наказать бы его как следует.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Кому это надо скоро весна)))
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Кому это надо скоро весна))) --- если юмор, то так себе, а если оправдание чинушки - "чтоб тебе жить на одну з/п"
    07 февраля, Гость   Ответить
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