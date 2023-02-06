Барнаульцы недовольны тем, что при уборке снега с дорог пропадает полоса
Горожане отметили, что подобная ситуация складывается и на других улицах
06 февраля 2023, 12:41, ИА Амител
Кадр из видео
Барнаульский водитель в социальных сетях посетовал на то, что при уборке дорог от снега размеры проезжей части уменьшаются. Пост опубликовали в сообществе Barnaul22.
"Почему участок дороги по ул. Попова от ул. Власихинской в направлении ул. Трактовой по правому ряду в таком состоянии? Вместо положенных трёх рядов осталось два и какая-то велодорожка", – написал возмущённый горожанин.
В комментариях под постом пользователи отметили, что подобные сужения во время уборки снега отмечаются и на других улицах.
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