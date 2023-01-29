Барнаульцы несколько лет живут с адской вонью из подвала многоэтажки

Представители управляющей компании уверены, что люди сами виноваты в ситуации

29 января 2023, 11:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жители дома на Новоугольной, 24, несколько лет терпят вонь из подвала, которая исходит от скапливающихся нечистот. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Люди винят в происходящем управляющую компанию. По словам местных, её сотрудники ликвидируют аварии только после жалоб в прокуратуру, но через некоторое время подвальные коммуникации вновь выходят из строя. В УК утверждают – виноваты во всём сами жители дома.

Владельцы квартир считают, что от неприятного запаха их избавит капитальный ремонт, но собранных денег на его проведение не хватит.

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