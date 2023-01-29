НОВОСТИОбщество

Барнаульцы несколько лет живут с адской вонью из подвала многоэтажки

Представители управляющей компании уверены, что люди сами виноваты в ситуации

29 января 2023, 11:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жители дома на Новоугольной, 24, несколько лет терпят вонь из подвала, которая исходит от скапливающихся нечистот. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Люди винят в происходящем управляющую компанию. По словам местных, её сотрудники ликвидируют аварии только после жалоб в прокуратуру, но через некоторое время подвальные коммуникации вновь выходят из строя. В УК утверждают – виноваты во всём сами жители дома.

Владельцы квартир считают, что от неприятного запаха их избавит капитальный ремонт, но собранных денег на его проведение не хватит.

Ранее сообщалось, что барнаульцы опять получили квитанции за ЖКУ с высокими ценами. Горожанка рассказала, что ей пришла платёжка за квартиру площадью 55,7 кв. м на сумму больше 8,2 тыс. рублей

 

Комментарии 5

  • Периодически аналогичная ситуация повторяется на Лазурной 29. Жильца первых этажей можно только посочувствовать. Дом относительно новый, засоры случаются, их устраняют. УК Квартал винит жильцов в использовании канализации не по назначению. Но все-таки нужно в таких ситуациях и для очистки подвала меры принимать оперативно, а не ждать неделями пока высохнет и выветрится само.
    29 января, Гость   Ответить
  • Ну все верно - общее, значит, ничье) кто то может себе представить такую ситуацию у хозяина в частном доме, если он не алкаш?..
    29 января, Гость   Ответить
  • В УК утверждают – виноваты во всём сами жители дома.---Каким образом?
    29 января, Гость   Ответить
  • Каким образом? ****Гость, да просто повадились ежедневно, да не по разу в туалет ходить!
    30 января, Гость   Ответить
  • Комсомольский 79 тоже самое, центр города, приезжают пробивают каждую неделю. Водоканал говорит колодец на учёте не стоит. Как так? Ладно бы новостройка, мы бы поверили... В один из приездов сказали, что труба переломлена где то по центру, поэтому начинает топить подвал, т к. дальше уйти не может. Мучается уже 3 года и никто ничего вразумительного сказать не может
    30 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров