Барнаульцы вновь пожаловались на выросшие счета за ЖКУ

Месяц назад жители столицы Алтайского края также сетовали на огромные платёжки за коммунальные услуги

28 января 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

Жители Барнаула опять получили квитанции за ЖКУ с высокими ценами. В телеграм-канале Barnaul 22 горожанка рассказала, что ей пришла платёжка за квартиру площадью 55,7 кв. м на сумму больше 8,2 тыс. рублей.

"Просто издевательство! Опять будут вешать лапшу про "небывалый" мороз? Температура в январе +4 к норме... Откуда цифры, господа?" – посетовала жительница столицы Алтайского края.

В комментариях ещё одна горожанка сообщила, что ей в этом месяце также пришла квитанция с крупной суммой: "Согласна, в этом месяце у нас на тысячу с копейками больше пришло".

Другим же повезло: у них платёжка за январь оказалась ниже декабря: "У меня меньше на 500 рублей" – "А у нас за отопление на 57,28 меньше, чем за прошлый месяц".

Некоторые пользователи также отметили, что в этом месяце существенно подорожал капремонт – почти на 50%.

Перед Новым годом барнаульцы стали массово жаловаться на суммы за ЖКУ, пришедшие в декабре. Во многих квитанциях платежи выросли в 1,5-2 раза, или на несколько тысяч рублей. К примеру, коммуналка в стандартной "трёшке" поднялась сразу с 4,7 тыс. рублей до 7,7 тыс. "Виной" всему стал рост тарифов в первый месяц зимы, а также несколько холодных недель в конце ноября – начале декабре, когда увеличилось потребление тепла.

В СГК при этом подчёркивали, что вопреки мнению отдельных барнаульцев компании невыгодно искусственно "перетапливать" дома, и тем самым увеличивать плату в квитанциях горожан.