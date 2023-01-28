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Барнаульцы вновь пожаловались на выросшие счета за ЖКУ

Месяц назад жители столицы Алтайского края также сетовали на огромные платёжки за коммунальные услуги

28 января 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Жители Барнаула опять получили квитанции за ЖКУ с высокими ценами. В телеграм-канале Barnaul 22 горожанка рассказала, что ей пришла платёжка за квартиру площадью 55,7 кв. м на сумму больше 8,2 тыс. рублей.

"Просто издевательство! Опять будут вешать лапшу про "небывалый" мороз? Температура в январе +4 к норме... Откуда цифры, господа?" – посетовала жительница столицы Алтайского края.

В комментариях ещё одна горожанка сообщила, что ей в этом месяце также пришла квитанция с крупной суммой: "Согласна, в этом месяце у нас на тысячу с копейками больше пришло".

Другим же повезло: у них платёжка за январь оказалась ниже декабря: "У меня меньше на 500 рублей" – "А у нас за отопление на 57,28 меньше, чем за прошлый месяц".

Некоторые пользователи также отметили, что в этом месяце существенно подорожал капремонт – почти на 50%.

Перед Новым годом барнаульцы стали массово жаловаться на суммы за ЖКУ, пришедшие в декабре. Во многих квитанциях платежи выросли в 1,5-2 раза, или на несколько тысяч рублей. К примеру, коммуналка в стандартной "трёшке" поднялась сразу с 4,7 тыс. рублей до 7,7 тыс. "Виной" всему стал рост тарифов в первый месяц зимы, а также несколько холодных недель в конце ноября – начале декабре, когда увеличилось потребление тепла.

В СГК при этом подчёркивали, что вопреки мнению отдельных барнаульцев компании невыгодно искусственно "перетапливать" дома, и тем самым увеличивать плату в квитанциях горожан.

Комментарии 19

  • Весь январь тепло на улице, топят, чтоб людей ободрать!
    28 января, Гость   Ответить
  • Как же все забыли физику. 1 гкал тепла - это ходить в трусиках и майке в доме 55-60 КВ м.
    28 января, Гость   Ответить
  • Ну пожаловались и пожаловались что это даёт?
    28 января, Гость   Ответить
  • Придумали очередной "легальный" отъем денег у населения. Наверное владельцу СГК на еще одну яхту немного не хватает. А люди в крае на работу каждый день едут за 20000 рублей в массе своей. Когда же вы лопнете от своей жадности уже?
    28 января, Гость   Ответить
  • Что толку от этих жалоб? Жалуйтесь не жалуйтесь, ничего не изменится.
    28 января, Гость   Ответить
  • Жалуйтесь не жалуйтесь, ничего не изменится, будем платить.
    28 января, Гость   Ответить
  • Сколько можно издеваться над людьми. Не нехапаются никак. С таким руководством и внешних врагов не надо...
    28 января, Гость   Ответить
  • Капитальный ремонт подорожал. В фонде капитального ремонта новый управляющий.белоснежный Митсубиси под задницу,откаты
    28 января, Гость   Ответить
  • Всё равно, в марте 2024 года проголосуем все за действующую власть. Мы до безумства в её все очень влюблены.
    28 января, Гость   Ответить
  • Надо в стране проводить срочно САО. Специальную ассанизаторскую операцию по вычестке России от асоциальных антигуманных античеловеческих и антинародных нечистот и мерзостей, всплывших над ней и народом
    29 января, Гость   Ответить
  • Пришла такая же сумма как в декабре (очень высокая). СГК опять навалит лапши на уши про морозы?
    29 января, Гость   Ответить
  • На спец операцию всю контору СГК Глядишь и поймот как жить надо
    29 января, Гость   Ответить
  • "Виной" всему стал рост тарифов... А причиной уже 2го за прошлый год высоченного роста тарифов, что стало? Никто не хочет поведать?!
    29 января, Гость   Ответить
  • Барнаульцы вновь пожаловались на выросшие счета за ЖКУ, а кому хочется спросить, СМИ? Поставьте счётчики на отопление и горячую воду и всё будет видно сразу. ЖКХ тут же умрёт, так как граждане оплачивают все их потери!
    29 января, Гость   Ответить
  • С 5.500 до8000 тыс,за двушку в хрущёвки, Едросы после такого .все.
    29 января, Гость   Ответить
  • "Всё равно, в марте 2024 года проголосуем все за действующую власть." - зачем в 2024, мы в 2023 выбираем губернатора, вот и выбирайте
    30 января, Гость   Ответить
  • За январь за отопление на 27% выше сумма. Январь такой холодный был? За капитальный ремонт сумма на 49% выше. Ну про отопление нажужжат опять пурги, а капиталка-то почему выросла?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • январская квитанция меньше декабрьской.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, это капитализм, батенька! Основная задача капиталиста -набить свои карманы, произвести услуги - побочный продукт, услуги, за счет которых набивают свои карманы.А капремонт-это вообще сверхпотрясающая бессовестность.Не очень понятно, почему берут.Это капремонт дома.Кому принадлежит дом в целом?- Не владельцам квартир.Кому-не определено.Кому принадлежат крыша, стены со стороны улиц, чердак, подвал, коммуникации в подвале, на чердаке и холодном коридоре.Вот в квартире все принадлежит владельцу, это ясно, есть документ.Поэтому я в квартире за все безоговорочно плачУ.На остальное у меня документа, что мне что-то принадлежит, у меня нет.Обман людей.Потому что -капитализм.Будет социализм - такой совершенной безнадеги по ЖКХ не будет.
    01 февраля, Гость   Ответить
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