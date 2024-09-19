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Барнаульцы объяснили, как размер зарплаты влияет на наличие семейных фото на работе

Фотографии постепенно перекочевали в память смартфонов

19 сентября 2024, 12:10, ИА Амител

Семейное фото на столе / Фото: unsplash.com
Семейное фото на столе / Фото: unsplash.com

Жители Барнаула стремятся разграничить работу и личную жизнь, по этой причине семейные фотографии на рабочих столах – это большая редкость, выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"Лишь 9% барнаульцев, работающих в офисах, держат семейные фотографии на своем рабочем месте. Фотографии постепенно перекочевали в память смартфонов", – говорится в исследовании.

Чем выше доход у человека, тем реже можно встретить у него семейные фотографии на рабочем месте. В основном это объясняется так: "Рабочее место предназначено для компьютера и документов, а не для личных вещей".

Стоит отметить, что женщины чуть чаще оставляют семейные снимки на своих рабочих столах.

Опрос проведен с 12 августа по 13 сентября среди офисных работников из Барнаула, состоящих в браке.

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Комментарии 2

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Гость

12:39:22 19-09-2024

Фото как влияет не знаю. А вот наличие жены - очень влияет. Ей всегда что-нибудь нужно!

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Гость

15:48:32 19-09-2024

Гость (12:39:22 19-09-2024) Фото как влияет не знаю. А вот наличие жены - очень влияет. ... Ну дак ты же такую жену выбрал, к себе претензии и предъяви.

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