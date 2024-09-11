В Барнауле больше всего командировки любят замужние женщины, имеющие детей

Среди мужчин командировки чаще всего нравятся холостым и бездетным

11 сентября 2024, 09:42, ИА Амител

Женщины отправляются в командировку / Фото сгенерировано нейросетью DALL-E

Двое из трех барнаульцев любят ездить в командировки, больше всего – замужние россиянки, имеющие детей, и одинокие мужчины, выяснили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

"66% барнаульцев, чья работа предполагает поездки в другие города и регионы по делам компании, любят бывать в командировках. Среди тех, кому нравятся командировки, больше всего инженеров разных специализаций. Посещать другие места по служебной необходимости любят врачи и юристы", – говорится в исследовании.

Женщин, которым нравятся служебные разъезды, чуть больше, чем мужчин (68 и 64% соответственно). Если среди мужчин командировки чаще всего нравятся холостым и бездетным, то среди женщин, наоборот, замужние и матери "обожают командировки".

Не любят командировки 13% работников. Каждый пятый затруднился с оценкой, поскольку важно, "куда именно ехать".

Опрос проведен с 9 по 27 августа 2024 года среди экономически активных жителей Барнаула, бывавших в командировках в течение года.