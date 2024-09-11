В Барнауле больше всего командировки любят замужние женщины, имеющие детей
Среди мужчин командировки чаще всего нравятся холостым и бездетным
11 сентября 2024, 09:42, ИА Амител
Двое из трех барнаульцев любят ездить в командировки, больше всего – замужние россиянки, имеющие детей, и одинокие мужчины, выяснили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.
"66% барнаульцев, чья работа предполагает поездки в другие города и регионы по делам компании, любят бывать в командировках. Среди тех, кому нравятся командировки, больше всего инженеров разных специализаций. Посещать другие места по служебной необходимости любят врачи и юристы", – говорится в исследовании.
Женщин, которым нравятся служебные разъезды, чуть больше, чем мужчин (68 и 64% соответственно). Если среди мужчин командировки чаще всего нравятся холостым и бездетным, то среди женщин, наоборот, замужние и матери "обожают командировки".
Не любят командировки 13% работников. Каждый пятый затруднился с оценкой, поскольку важно, "куда именно ехать".
Опрос проведен с 9 по 27 августа 2024 года среди экономически активных жителей Барнаула, бывавших в командировках в течение года.
09:49:06 11-09-2024
Кому они в командировке нужны, замужние и с дитями ?
10:10:06 11-09-2024
Гость (09:49:06 11-09-2024) Кому они в командировке нужны, замужние и с дитями ?... Командировки, как санатории или как монашка на воле, там все можно.
09:50:52 11-09-2024
а в командировках они как швейные машинки...
10:21:02 11-09-2024
Вот они - прости... господи!!!!
10:27:10 11-09-2024
что за бред в комментариях,судите по себе?
замужняя женщина поедет в командировку,чтобы отдохнуть от бесконечной "второй "работы -быта и семьи
10:38:13 11-09-2024
Гость (10:27:10 11-09-2024) что за бред в комментариях,судите по себе?замужняя ж... Кроме второй работы - быта и семьи есть супружеские обязанности....
16:58:42 11-09-2024
Гость (10:38:13 11-09-2024) Кроме второй работы - быта и семьи есть супружеские обязанно... а че ты обязанности супружеские так исполняешь,что от тебя в первому встречному бежит?
10:39:59 11-09-2024
Гость (10:27:10 11-09-2024) что за бред в комментариях,судите по себе?замужняя ж... Эти сказки ты рогатому, дома рассказывай.
10:46:04 11-09-2024
Во ущербные комментаторы.
11:06:15 11-09-2024
Гость (10:46:04 11-09-2024) Во ущербные комментаторы. ... Ну какие же ущербные-то?! Наоборот, с богатым опытом. Сам не однократно нарывался по вечерам на командировочных голодных дам.
11:30:21 11-09-2024
Гость (11:06:15 11-09-2024) Ну какие же ущербные-то?! Наоборот, с богатым опытом. Сам не... ну мужчины в командировках конечно святые))) "командировочный" - и много становится понятно.. как с цепи сорвались... из-под юбки/каблука вырвались))))
11:12:22 11-09-2024
Гость (10:46:04 11-09-2024) Во ущербные комментаторы. ... Такова жизнь, которую диктует телевизор. Вона, многодетная детский омбудсмен поменяла своего попа на новенького.
11:45:58 11-09-2024
Гость (11:12:22 11-09-2024) Такова жизнь, которую диктует телевизор. Вона, многодетная д... тоже на попа?
15:51:53 11-09-2024
Гость (11:12:22 11-09-2024) Такова жизнь, которую диктует телевизор. Вона, многодетная д... дак выходит большая часть детей у командировочных не от отцов а от кого попало?
11:54:47 11-09-2024
Бред.
12:03:00 11-09-2024
Не удивительно
12:49:57 11-09-2024
Надо же, на прикрепленном изображении почти нет проблем с пальцами ) вот нейросети молодцы
13:07:16 11-09-2024
Гость (12:49:57 11-09-2024) Надо же, на прикрепленном изображении почти нет проблем с па... Но видно сразу.
13:34:16 11-09-2024
Гость (12:49:57 11-09-2024) Надо же, на прикрепленном изображении почти нет проблем с па... Зато сумка удачно держится, видимо на пуговице кармана
13:53:33 11-09-2024
Особи женского пола в командировках как с цепи сорванные, своих аленей и прицепы дома оставят, а себя представляют как будто незамужние и бездетные, в результате и ведут себя как в последний раз, в гостиницы приглашая к себе двоих троих мужчин и видеооператора, творят такое что Браззерс...
15:14:55 11-09-2024
БАРНАУЛЕТЦПЛЕЙ (13:53:33 11-09-2024) Особи женского пола в командировках как с цепи сорванные, св... А вы и рады стараться.
15:24:07 11-09-2024
ну так советую почитать статистику МВД. среди оленей попадаются и Отеллы
свалит такая дура в командировку а Отелло и поедет следом
Молилась ли ты на ночь, Дездемона?
16:09:36 11-09-2024
Гость (15:24:07 11-09-2024) ну так советую почитать статистику МВД. среди оленей попадаю... Совершенно справедливая реакци куколда обыкновенного...а мог бы жить...на свободе...соло...
21:13:35 11-09-2024
Гость (16:09:36 11-09-2024) Совершенно справедливая реакци куколда обыкновенного...а мог...
Ты сначала узнай, кто такой куколд. Да он сам свою жену подкладывать под любого будет. И наслаждаться этим! Темнота!