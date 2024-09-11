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В Барнауле больше всего командировки любят замужние женщины, имеющие детей

Среди мужчин командировки чаще всего нравятся холостым и бездетным

11 сентября 2024, 09:42, ИА Амител

Женщины отправляются в командировку / Фото сгенерировано нейросетью DALL-E
Женщины отправляются в командировку / Фото сгенерировано нейросетью DALL-E

Двое из трех барнаульцев любят ездить в командировки, больше всего – замужние россиянки, имеющие детей, и одинокие мужчины, выяснили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

"66% барнаульцев, чья работа предполагает поездки в другие города и регионы по делам компании, любят бывать в командировках. Среди тех, кому нравятся командировки, больше всего инженеров разных специализаций. Посещать другие места по служебной необходимости любят врачи и юристы", – говорится в исследовании.

Женщин, которым нравятся служебные разъезды, чуть больше, чем мужчин (68 и 64% соответственно). Если среди мужчин командировки чаще всего нравятся холостым и бездетным, то среди женщин, наоборот, замужние и матери "обожают командировки".

Не любят командировки 13% работников. Каждый пятый затруднился с оценкой, поскольку важно, "куда именно ехать".

Опрос проведен с 9 по 27 августа 2024 года среди экономически активных жителей Барнаула, бывавших в командировках в течение года.

Женщина и мужчина / Фото сгенерировано нейросетью DALL-E

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НОВОСТИОбщество
Барнаул Работа опросы

Комментарии 24

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Гость

09:49:06 11-09-2024

Кому они в командировке нужны, замужние и с дитями ?

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Гость

10:10:06 11-09-2024

Гость (09:49:06 11-09-2024) Кому они в командировке нужны, замужние и с дитями ?... Командировки, как санатории или как монашка на воле, там все можно.

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Гость

09:50:52 11-09-2024

а в командировках они как швейные машинки...

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Гость

10:21:02 11-09-2024

Вот они - прости... господи!!!!

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Гость

10:27:10 11-09-2024

что за бред в комментариях,судите по себе?

замужняя женщина поедет в командировку,чтобы отдохнуть от бесконечной "второй "работы -быта и семьи

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Гость

10:38:13 11-09-2024

Гость (10:27:10 11-09-2024) что за бред в комментариях,судите по себе?замужняя ж... Кроме второй работы - быта и семьи есть супружеские обязанности....

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Гость

16:58:42 11-09-2024

Гость (10:38:13 11-09-2024) Кроме второй работы - быта и семьи есть супружеские обязанно... а че ты обязанности супружеские так исполняешь,что от тебя в первому встречному бежит?

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Гость

10:39:59 11-09-2024

Гость (10:27:10 11-09-2024) что за бред в комментариях,судите по себе?замужняя ж... Эти сказки ты рогатому, дома рассказывай.

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Гость

10:46:04 11-09-2024

Во ущербные комментаторы.

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Гость

11:06:15 11-09-2024

Гость (10:46:04 11-09-2024) Во ущербные комментаторы. ... Ну какие же ущербные-то?! Наоборот, с богатым опытом. Сам не однократно нарывался по вечерам на командировочных голодных дам.

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Гость

11:30:21 11-09-2024

Гость (11:06:15 11-09-2024) Ну какие же ущербные-то?! Наоборот, с богатым опытом. Сам не... ну мужчины в командировках конечно святые))) "командировочный" - и много становится понятно.. как с цепи сорвались... из-под юбки/каблука вырвались))))

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Гость

11:12:22 11-09-2024

Гость (10:46:04 11-09-2024) Во ущербные комментаторы. ... Такова жизнь, которую диктует телевизор. Вона, многодетная детский омбудсмен поменяла своего попа на новенького.

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Элен без ребят

11:45:58 11-09-2024

Гость (11:12:22 11-09-2024) Такова жизнь, которую диктует телевизор. Вона, многодетная д... тоже на попа?

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Гость

15:51:53 11-09-2024

Гость (11:12:22 11-09-2024) Такова жизнь, которую диктует телевизор. Вона, многодетная д... дак выходит большая часть детей у командировочных не от отцов а от кого попало?

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Гость

11:54:47 11-09-2024

Бред.

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Гость

12:03:00 11-09-2024

Не удивительно

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Гость

12:49:57 11-09-2024

Надо же, на прикрепленном изображении почти нет проблем с пальцами ) вот нейросети молодцы

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Musik

13:07:16 11-09-2024

Гость (12:49:57 11-09-2024) Надо же, на прикрепленном изображении почти нет проблем с па... Но видно сразу.

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Гость

13:34:16 11-09-2024

Гость (12:49:57 11-09-2024) Надо же, на прикрепленном изображении почти нет проблем с па... Зато сумка удачно держится, видимо на пуговице кармана

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БАРНАУЛЕТЦПЛЕЙ

13:53:33 11-09-2024

Особи женского пола в командировках как с цепи сорванные, своих аленей и прицепы дома оставят, а себя представляют как будто незамужние и бездетные, в результате и ведут себя как в последний раз, в гостиницы приглашая к себе двоих троих мужчин и видеооператора, творят такое что Браззерс...

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Musik

15:14:55 11-09-2024

БАРНАУЛЕТЦПЛЕЙ (13:53:33 11-09-2024) Особи женского пола в командировках как с цепи сорванные, св... А вы и рады стараться.

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Гость

15:24:07 11-09-2024

ну так советую почитать статистику МВД. среди оленей попадаются и Отеллы
свалит такая дура в командировку а Отелло и поедет следом
Молилась ли ты на ночь, Дездемона?

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Гость

16:09:36 11-09-2024

Гость (15:24:07 11-09-2024) ну так советую почитать статистику МВД. среди оленей попадаю... Совершенно справедливая реакци куколда обыкновенного...а мог бы жить...на свободе...соло...

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Гость

21:13:35 11-09-2024

Гость (16:09:36 11-09-2024) Совершенно справедливая реакци куколда обыкновенного...а мог...
Ты сначала узнай, кто такой куколд. Да он сам свою жену подкладывать под любого будет. И наслаждаться этим! Темнота!

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