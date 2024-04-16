Барнаульцы оценили эффективность на работе: свою, коллег и начальства
Свою производительность они рассмотрели через коэффициент полезного действия
16 апреля 2024, 17:14, ИА Амител
Каждый третий трудоустроенный житель Барнаула оценил свою эффективность на работе как максимальную, говорится в исследовании SuperJob.
"Оценки горожанами личной эффективности близки к эталонным: свой коэффициент полезного действия (КПД) на работе в среднем оценен на 87%, причем каждый третий опрошенный убежден, что его КПД превышает 100%", – выяснили социологи.
КПД коллег респонденты оценили в среднем на 79%, а начальства – на 67%.
Стоит отметить, что руководители оценили КПД подчиненных в среднем на 73%.
В опросе приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения Барнаула. Время проведения: 9 марта – 11 апреля 2024 года.
17:32:16 16-04-2024
Что считать эффективным? Можно эффективно вырыть траншею и потом ее тут же эффективно закопать. Так же и на работе, куча энергии и времени тратится выполнение заведомо бесполезной/бессмысленной работы, но зато каждый этап этой работы выполняется очень тщательно и эффективно. И почему у нас проблема с производительностью труда даже не представляю. )
18:51:08 16-04-2024
Гость (17:32:16 16-04-2024) Что считать эффективным? Можно эффективно вырыть траншею и п... За бесполезную работу и платят немного. В таком случае главное не результат работы, а то что работодателю доставляет удовольствие тобой руководить. Если за бесполезную работу платят достойную зарплату, то радуйся и выполняй "поручения" работодателя.
17:44:45 16-04-2024
Эти самые социологи про когнитивные искажения видимо не слышали.