Барнаульцы оценили эффективность на работе: свою, коллег и начальства

Свою производительность они рассмотрели через коэффициент полезного действия

16 апреля 2024, 17:14, ИА Амител

Работа в офисе / Фото: unsplash.com

Каждый третий трудоустроенный житель Барнаула оценил свою эффективность на работе как максимальную, говорится в исследовании SuperJob.

"Оценки горожанами личной эффективности близки к эталонным: свой коэффициент полезного действия (КПД) на работе в среднем оценен на 87%, причем каждый третий опрошенный убежден, что его КПД превышает 100%", – выяснили социологи.

КПД коллег респонденты оценили в среднем на 79%, а начальства – на 67%.

Стоит отметить, что руководители оценили КПД подчиненных в среднем на 73%.

В опросе приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения Барнаула. Время проведения: 9 марта – 11 апреля 2024 года.